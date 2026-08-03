Производство электроэнергии из ВИЭ в Казахстане выросло более чем в 1,7 раза

— По итогам 2025 года объем выработки электроэнергии объектами возобновляемой энергетики достиг 8,6 млрд кВт·ч, что составляет 7% от общего объема производства электроэнергии в стране. Для сравнения, в 2022 году выработка электроэнергии объектами ВИЭ составляла 5,11 млрд кВт·ч, а их доля в общем энергобалансе находилась на уровне 4,5%. Таким образом, поручение Главы государства выполнено с превышением установленного показателя: объем производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии увеличился более чем в 1,7 раза по сравнению с 2022 годом, — говорится в сообщении Минэнерго.

В ведомстве отметили, что достигнутые результаты стали возможны благодаря последовательной государственной политике по развитию «зеленой» энергетики. Ключевыми факторами роста стали проведение аукционных торгов по отбору проектов ВИЭ, привлечение инвестиций в отрасль, а также ввод в эксплуатацию новых объектов возобновляемой энергетики.