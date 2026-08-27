Производство для нефтегазовой отрасли на 100 млн евро планируют локализовать в Казахстане

В рамках Казахстанского форума по методам увеличения нефтеотдачи (МУН) 2026, организованного Министерством энергетики Республики Казахстан, подписан меморандум о сотрудничестве с компанией SNF SA, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Форум проходит 26–28 августа в Астане и объединяет представителей государственных органов, нефтегазовых компаний, научного сообщества, международных экспертов и сервисных организаций.

Меморандум направлен на развитие локализации производства полимерной продукции и оборудования для нефтегазовой отрасли, внедрение современных технологий и передачу соответствующих компетенций в Казахстан.

В рамках достигнутых договоренностей SNF SA рассматривает возможность инвестирования до 100 млн евро в развитие локальной производственной базы. Реализация проекта позволит обеспечить потребности ключевых клиентов нефтегазовой отрасли, повысить уровень локального содержания и создать дополнительные возможности для реализации региональных проектов.

Вице-министр энергетики Республики Казахстан Ерлан Акбаров отметил важность развития технологического сотрудничества и привлечения международных компаний к созданию производственных мощностей в Казахстане.

Со стороны SNF в мероприятии принял участие Flavien Gathier — директор по инжинирингу в области применения методов увеличения нефтеотдачи и решений для нефтегазовой отрасли.

Также участие во встрече приняли представители компании «Алстрон» — Павел Кибиткин и Алексей Антонников.

Подписание меморандума стало одним из практических результатов форума, в рамках которого обсуждаются современные химические, газовые, термические и комбинированные методы увеличения нефтеотдачи, локализация нефтепромыслового оборудования и химических реагентов, а также механизмы внедрения передовых технологий на зрелых месторождениях Казахстана.

Ранее сообщалось о том, что 11 месторождений Казахстана станут площадкой для отбора технологий увеличения нефтеотдачи.