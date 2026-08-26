11 месторождений Казахстана станут площадкой для отбора технологий увеличения нефтеотдачи

В Астане начал работу Казахстанский форум по методам увеличения нефтеотдачи (МУН), который призван выработать практические решения по внедрению современных технологий на месторождениях, находящихся на зрелой стадии разработки, передает Kazinform со ссылкой на Министерство энергетики.

Форум проходит 26 августа под эгидой Министерства энергетики Республики Казахстан. В нем участвуют представители государственных органов, нефтегазовых компаний, научных и сервисных организаций, а также международные эксперты.

Среди участников — представители KAZENERGY, АО «НК «КазМунайГаз», ТОО «КМГ Инжиниринг», NCOC, «Тенгизшевройл», КПО, ведущих зарубежных компаний и университетов.

Основная задача форума — выработка практических решений по внедрению методов увеличения нефтеотдачи в Казахстане. Особую актуальность этот вопрос приобретает для крупных месторождений, которые находятся на зрелой стадии разработки.

Значимость мероприятия также связана с 30-летием Центральной комиссии по разведке и разработке месторождений углеводородов Республики Казахстан. Комиссия играет важную роль в обеспечении рационального и комплексного использования недр.

Открывая первый рабочий день форума, вице-министр энергетики РК Ерлан Акбаров подчеркнул необходимость формирования единых отраслевых подходов.

— Важно, чтобы результатом этих обсуждений стали не только мнения и рекомендации, но и более понятные, единые для отрасли подходы, которые в дальнейшем смогут применяться при оценке и подготовке конкретных проектов, — сказал Ерлан Акбаров.

Работа форума началась с восьми стратегических сессий. Участники обсуждают оценку технологий МУН, моделирование, лабораторные исследования, промысловый мониторинг, меры стимулирования, развитие инфраструктуры, а также локализацию производства оборудования и химических реагентов.

Практическим продолжением обсуждений станет Хакатон по МУН. В его рамках эксперты проведут экспресс-скрининг технологий на примере 11 месторождений и определят приоритетные решения для дальнейшей научно-инженерной проработки и опытно-промышленных испытаний в 2027–2030 годах.

В последующие дни форума состоятся панельная, пленарная и технические сессии. На них будут рассмотрены газовые, химические, термические и комбинированные методы увеличения нефтеотдачи, полимерное заводнение, цифровое моделирование и разработка трудноизвлекаемых запасов.

Кроме того, в рамках круглого стола Министерства энергетики будет представлен проект Астанинской декларации и Дорожной карты по развитию и внедрению методов увеличения нефтеотдачи на 2027–2030 годы.

По итогам форума планируется подписание документов, которые определят приоритетные технологии и меры по их практическому применению на месторождениях Казахстана.

Как сообщалось ранее, работу по рациональному использованию недр усилят в Атырауской области.

