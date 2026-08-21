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    Работу по рациональному использованию недр усилят в Атырауской области

    Вице-министр энергетики Ерлан Акбаров совершил рабочую поездку в Атыраускую область, где посетил нефтегазовые месторождения, встретился с недропользователями и ознакомился с работой отечественных производителей оборудования для нефтегазовой отрасли, передает Kazinform.

    Работу по рациональному использованию недр усилят в Атырауской области
    Фото: Министерство энергетики РК

    Как сообщили в Министерстве энергетики, первым объектом поездки стало месторождение Тенгиз. Вице-министр провел рабочее совещание с руководством ТОО «Тенгизшевройл» и осмотрел производственные объекты.

    На встрече рассмотрены текущее состояние разработки месторождения, выполнение проектных решений и геолого-технических мероприятий, эффективность разработки и вопросы рационального извлечения запасов углеводородов.

    Отдельное внимание уделено поддержанию пластового давления, динамике добычи нефти и газа, состоянию фонда скважин, а также проведению геолого-промысловых исследований для повышения достоверности оценки процессов в пласте.

    Ерлан Акбаров подчеркнул необходимость строгого соблюдения утвержденных проектных решений и рационального использования недр.

    В рамках поездки вице-министр также посетил месторождение Карасор Западный АО «Эмбамунайгаз», расположенное на совмещенной территории с ТОО «Тенгизшевройл». На месте рассмотрены особенности разработки и перспективы дальнейшей доразведки месторождения.

    Кроме того, он ознакомился с ходом работ на месторождении Каратон.

    Во второй день рабочей поездки вице-министр посетил месторождение Айранколь, где ознакомился с состоянием разработки, применением цифровых решений и социальными объектами.

    На месторождении Карсак рассмотрены геолого-технические мероприятия, применение горизонтального бурения, в том числе скважин с наклонным устьем, а также меры по повышению рентабельности разработки.

    На месторождении Ескене вице-министр ознакомился с текущим состоянием ликвидационных работ.

    Работу по рациональному использованию недр усилят в Атырауской области
    Фото: Министерство энергетики РК

    Встреча с недропользователями

    21 августа в Атырау на площадке филиала «КМГ Инжиниринг» состоялась встреча Ерлана Акбарова с представителями недропользующих компаний.

    Участники обсудили актуальные вопросы деятельности нефтегазовых предприятий, исполнение контрактных и проектных обязательств, дальнейшее развитие геологоразведки и повышение эффективности разработки месторождений.

    Особое внимание уделили системному восполнению ресурсной базы, внедрению современных технологий и повышению эффективности разработки зрелых месторождений.

    Поддержка отечественных производителей

    Завершающим этапом рабочей поездки стало посещение предприятий Sigma Solutions, WIKA Kazakhstan, «АтырауНефтеМаш», «ЖигерМунайСервис» и KazBoltService совместно с представителями ТШО, NCOC и АО «Эмбамунайгаз».

    Вице-министр ознакомился с производственными мощностями, технологическими процессами и продукцией предприятий, предназначенной для нефтегазовой отрасли.

    В ходе встреч обсуждались увеличение загрузки отечественных производственных мощностей, расширение номенклатуры локализуемой продукции и участие казахстанских компаний в закупках крупных нефтегазовых операторов.

    Ерлан Акбаров отметил важность формирования устойчивого спроса на отечественную продукцию и расширения участия казахстанских предприятий в крупных нефтегазовых проектах.

    По итогам рабочей поездки даны поручения по повышению эффективности разработки месторождений, восполнению ресурсной базы, рациональному использованию недр и расширению участия отечественных производителей в нефтегазовых проектах.

    Как сообщалось ранее, Атырауский НПЗ увеличит объем переработки нефти до 6,1 млн тонн в год.

    Атырауская область Тенгиз Минэнерго РК Энергетика Нефть Месторождение
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор