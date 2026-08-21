Работу по рациональному использованию недр усилят в Атырауской области

Вице-министр энергетики Ерлан Акбаров совершил рабочую поездку в Атыраускую область, где посетил нефтегазовые месторождения, встретился с недропользователями и ознакомился с работой отечественных производителей оборудования для нефтегазовой отрасли, передает Kazinform.

Как сообщили в Министерстве энергетики, первым объектом поездки стало месторождение Тенгиз. Вице-министр провел рабочее совещание с руководством ТОО «Тенгизшевройл» и осмотрел производственные объекты.

На встрече рассмотрены текущее состояние разработки месторождения, выполнение проектных решений и геолого-технических мероприятий, эффективность разработки и вопросы рационального извлечения запасов углеводородов.

Отдельное внимание уделено поддержанию пластового давления, динамике добычи нефти и газа, состоянию фонда скважин, а также проведению геолого-промысловых исследований для повышения достоверности оценки процессов в пласте.

Ерлан Акбаров подчеркнул необходимость строгого соблюдения утвержденных проектных решений и рационального использования недр.

В рамках поездки вице-министр также посетил месторождение Карасор Западный АО «Эмбамунайгаз», расположенное на совмещенной территории с ТОО «Тенгизшевройл». На месте рассмотрены особенности разработки и перспективы дальнейшей доразведки месторождения.

Кроме того, он ознакомился с ходом работ на месторождении Каратон.

Во второй день рабочей поездки вице-министр посетил месторождение Айранколь, где ознакомился с состоянием разработки, применением цифровых решений и социальными объектами.

На месторождении Карсак рассмотрены геолого-технические мероприятия, применение горизонтального бурения, в том числе скважин с наклонным устьем, а также меры по повышению рентабельности разработки.

На месторождении Ескене вице-министр ознакомился с текущим состоянием ликвидационных работ.

Фото: Министерство энергетики РК

Встреча с недропользователями

21 августа в Атырау на площадке филиала «КМГ Инжиниринг» состоялась встреча Ерлана Акбарова с представителями недропользующих компаний.

Участники обсудили актуальные вопросы деятельности нефтегазовых предприятий, исполнение контрактных и проектных обязательств, дальнейшее развитие геологоразведки и повышение эффективности разработки месторождений.

Особое внимание уделили системному восполнению ресурсной базы, внедрению современных технологий и повышению эффективности разработки зрелых месторождений.

Поддержка отечественных производителей

Завершающим этапом рабочей поездки стало посещение предприятий Sigma Solutions, WIKA Kazakhstan, «АтырауНефтеМаш», «ЖигерМунайСервис» и KazBoltService совместно с представителями ТШО, NCOC и АО «Эмбамунайгаз».

Вице-министр ознакомился с производственными мощностями, технологическими процессами и продукцией предприятий, предназначенной для нефтегазовой отрасли.

В ходе встреч обсуждались увеличение загрузки отечественных производственных мощностей, расширение номенклатуры локализуемой продукции и участие казахстанских компаний в закупках крупных нефтегазовых операторов.

Ерлан Акбаров отметил важность формирования устойчивого спроса на отечественную продукцию и расширения участия казахстанских предприятий в крупных нефтегазовых проектах.

По итогам рабочей поездки даны поручения по повышению эффективности разработки месторождений, восполнению ресурсной базы, рациональному использованию недр и расширению участия отечественных производителей в нефтегазовых проектах.

Как сообщалось ранее, Атырауский НПЗ увеличит объем переработки нефти до 6,1 млн тонн в год.

