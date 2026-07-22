Производство биопестицидов планируют локализовать в Казахстане

Национальный аграрный научно-образовательный центр Казахстана и Казахский научно-исследовательский институт защиты и карантина растений имени Ж. Жиембаева и Институт защиты растений Китайской академии сельскохозяйственных наук подписали трехсторонний Меморандум о взаимопонимании, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

Документ предусматривает совместную разработку биопестицидов, трансфер технологий, локализацию производства биологических средств защиты растений в Казахстане, а также подготовку специалистов. Подписание состоялось в рамках визита в Казахстан делегации Института защиты растений Китайской академии сельскохозяйственных наук, Китайского сельскохозяйственного университета (CAU) и компании Zhongbao.

Фото: Минсельхоз РК

Сообщается, что ключевым направлением сотрудничества станет создание условий для производства современных биопестицидов на территории Казахстана. Реализация проекта позволит расширить применение экологически безопасных средств защиты растений, снизить зависимость от импортной продукции, ускорить внедрение инновационных решений в отечественный АПК и повысить его конкурентоспособность.

Стороны договорились проводить совместные научные исследования, разрабатывать и испытывать новые биологические средства защиты растений, обмениваться технологиями и научными разработками, реализовывать программы академического обмена и содействовать коммерциализации научных проектов.