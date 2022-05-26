Qazaq TV KazTube Телерадиокомпания Президента Казахстана
Производственным работникам «Самрук-Казына» повысили зарплату
26 Мая 2022 11:47

Производственным работникам «Самрук-Казына» повысили зарплату

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Повышение заработной платы работников группы компаний фонда «Самрук-Казына» продолжится. Об этом в ходе обсуждения реализации Комплексного плана «программы повышения доходов населения до 2025 года» в Сенате сообщил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Важная часть программы посвящена новому экономическому росту. Охвачены создание условий для трудоустройства граждан, а также косвенные действия, привлекающие к новым навыкам и профессии. С учетом повышения заработной платы более 1,1 млн работников, в том числе увеличится должностной оклад более 850 тыс. работников бюджетной сферы. Заработная плата врачей увеличится с 320 тыс. до 531 тыс. тенге, средних медицинских работников – с 173 тыс. до 250 тыс. тенге», - сказал Е. Тугжанов.

Он также сообщил, что с апреля текущего года с 5 до 48 % повысилась заработная плата 258 тыс. человек – производственного персонала Группы компаний фонда «Самрук-Казына». При этом предпочтение отдавалось низкооплачиваемым услугам.

«Будет продолжена работа по увеличению доходов работников из внутреннего резерва фонда. До конца года еще в четырех компаниях заработная плата производственного персонала вырастет с 5 до 18 %», - сказал замглавы Правительства.

Автор:
Корреспондент
Читайте также
Многодетным матерям в РК будет дана возможность зарабатывать в домашних условиях
Спрос на авиабилеты из России в Казахстан вырос в 2,5 раза
Более 2 млн новых рабочих мест до 2025 года будет создано в РК – Ералы Тугжанов
Работы по локализации производств по трем товарным группам начали в РК
Квалификация выпускников вузов и колледжей достаточно низкая – спикер Сената
На трассе Актобе - Атырау - Астрахань в ДТП погибли три человека
Открыт прием заявок на возврат переплаченных средств за утильсбор
Утвержден график встреч министров с населением на 2022 год

Лента новостей

Архив