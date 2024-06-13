22:35, 12 Июнь 2024 | GMT +6
Производственный цех завода Allur горел в Костанайской области
Спасатели потушили возгорание, которое началось на кровле покрасочного цехазавода Allur. Жертв и пострадавших нет, передает корреспондент агентства Kazinform.
Предварительная площадь пожара составляет 30 кв.м. На месте работали огнеборцы
по повышенному рангу.
- 12 июня 2024 года в 12:57 часов поступило сообщение о возгорании по адресу улица
Промышленная 41. По прибытию было установлено что произошло возгорание в
лакокрасочном цехе на производстве Allur, – рассказали в департаменте ЧС области.
Пожар был потушен спустя час, жертв и пострадавших нет. Причина возникновения
возгорания устанавливается. Завод работает в штатном режиме.