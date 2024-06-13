Производственный цех завода Allur горел в Костанайской области

Спасатели потушили возгорание, которое началось на кровле покрасочного цехазавода Allur. Жертв и пострадавших нет, передает корреспондент агентства Kazinform.

Фото: ДЧС Костанайской области

Предварительная площадь пожара составляет 30 кв.м. На месте работали огнеборцы

по повышенному рангу.

- 12 июня 2024 года в 12:57 часов поступило сообщение о возгорании по адресу улица

Промышленная 41. По прибытию было установлено что произошло возгорание в

лакокрасочном цехе на производстве Allur, – рассказали в департаменте ЧС области.

Пожар был потушен спустя час, жертв и пострадавших нет. Причина возникновения

возгорания устанавливается. Завод работает в штатном режиме.