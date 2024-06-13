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    22:35, 12 Июнь 2024 | GMT +6

    Производственный цех завода Allur горел в Костанайской области

    пожар на заводе Allur
    Фото: ДЧС Костанайской области

    Спасатели потушили возгорание, которое началось на кровле покрасочного цехазавода Allur. Жертв и пострадавших нет, передает корреспондент агентства Kazinform.

    пожар на заводе Allur
    Фото: ДЧС Костанайской области

    Предварительная площадь пожара составляет 30 кв.м. На месте работали огнеборцы
    по повышенному рангу.

    - 12 июня 2024 года в 12:57 часов поступило сообщение о возгорании по адресу улица
    Промышленная 41. По прибытию было установлено что произошло возгорание в
    лакокрасочном цехе на производстве Allur, – рассказали в департаменте ЧС области.

    Пожар был потушен спустя час, жертв и пострадавших нет. Причина возникновения
    возгорания устанавливается. Завод работает в штатном режиме.

    Теги:
    ДЧС МЧС Пожар Происшествия, ЧС Костанайская область Видео
    Дарья Аверченко
    Автор
    Дарья Аверченко
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