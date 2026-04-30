Производственный цех возродили в Темиртау

Кузнечно-прессовый цех, который несколько лет находился в простое, вскоре вновь станет частью производственного процесса металлургического комбината Qarmet. Масштабная реконструкция объекта выходит на финишную прямую, открывая предприятию новые возможности для самостоятельного обеспечения ремонтных работ. Ожидается, что запуск цеха позволит повысить эффективность, передает корреспондент агентства Kazinform.

В рамках программы по модернизации производства на металлургическом комбинате Qarmet идет к завершению восстановление кузнечно-прессового цеха — важного звена в технической цепочке предприятия. После ввода в эксплуатацию цех позволит закрывать внутренние потребности комбината в изготовлении специальных элементов, деталей и отдельных частей для агрегатов, необходимых при ремонтах и обслуживании оборудования.

В 2019 году работа цеха была приостановлена из-за аварийного состояния кровельных плит и стеновых панелей. Несколько лет объект простаивал. В 2024 году на площадке начались демонтажные работы, а в 2025 году проект перешел в активную фазу строительства и восстановления.

— На сегодняшний день уже выполнен значительный объем работ. Полностью заменена кровля, установлены современные облегченные зенитные фонари, смонтированы новые стеновые панели, выполнено усиление отдельных конструктивных элементов. По результатам обследования часть бетонных колонн было решено сохранить — для этого проведено их бандажирование и усиление металлическим каркасом. Также заменены оконные конструкции, — отметили в компании.

Как отмечают на предприятии, в ходе реконструкции удалось не только сохранить ключевые конструктивные особенности здания, но и существенно обновить его с учетом современных требований. Применение новых материалов вместо тяжелых бетонных панелей позволило снизить нагрузку на конструкции и одновременно повысить надежность объекта, а также упростить его дальнейшую эксплуатацию и обслуживание.

Сейчас на прилегающей территории ведутся работы по благоустройству. Параллельно продолжается подготовка внутренней инфраструктуры цеха: запланированы обновление инженерных сетей, замена мостовых кранов, модернизация электрической части, систем сантехники и отопления. Компания также закупила современное оборудование, которое в ближайшее время начнет поступать на площадку.

Восстановление кузнечно-прессового цеха имеет большое значение для комбината. Сегодня часть необходимых работ приходится выполнять с привлечением сторонних организаций, что отражается на сроках и стоимости обслуживания. После возобновления работы цеха Qarmet сможет собственными силами производить детали и элементы, необходимые для внутренних ремонтов и поддержания оборудования в рабочем состоянии.

Планируется, что кузнечно-прессовый цех вернется к полноценной работе уже в этом году. Этот проект можно назвать одним из примеров нового подхода Qarmet к модернизации: не ограничиваться временными решениями, а комплексно восстанавливать производственные объекты, повышая их надежность, безопасность и эффективность на долгосрочную перспективу.