Производственная травма: как в Казахстане определяют степень утраты трудоспособности

В Казахстане гражданам, которые получили производственную травму или профессиональное заболевание, может быть установлена степень утраты профессиональной трудоспособности, передает агентство Kazinform.

Степень УПТ показывает, насколько из-за последствий травмы или заболевания снизилась способность человека выполнять профессиональные или служебные обязанности.

О порядке определения УПТ рассказала заместитель руководителя Департамента Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения по Астане Ляззат Сартымбетова.

УПТ и инвалидность — не одно и то же

УПТ и инвалидность являются разными понятиями. Степень УПТ отражает именно снижение профессиональной трудоспособности вследствие производственной травмы или профессионального заболевания.

Она устанавливается в процентном выражении:

от 5 до 29%;

от 30 до 59%;

от 60 до 89%;

от 90 до 100%.

— При проведении экспертизы учитываются последствия производственной травмы или профессионального заболевания, степень нарушения функций организма, возможность продолжения работы, необходимость изменения условий труда, снижения квалификации или создания специального рабочего места. Важно понимать, что диагноз сам по себе не определяет процент УПТ. Два человека с одинаковым заболеванием могут иметь разную степень утраты профессиональной трудоспособности в зависимости от его последствий и характера выполняемой работы, — отметила Ляззат Сартымбетова.

Кто направляет на экспертизу

Направление на медико-социальную экспертизу оформляет медицинская организация. В нем должны быть указаны сведения о состоянии здоровья, результаты обследований, проведенного лечения и реабилитации.

При этом МСЭ не устанавливает сам факт производственной травмы или профессионального заболевания. Эксперты оценивают последствия уже подтвержденного производственного случая и определяют степень ограничения профессиональной трудоспособности.

Можно ли продолжать работать

Установление УПТ не означает автоматического запрета на работу.

В зависимости от состояния здоровья человек может продолжать трудиться, но с изменением условий. Например, может потребоваться:

сокращение рабочего времени;

исключение вредных факторов;

изменение объема или характера работы;

создание специального рабочего места.

Возможность продолжать конкретную работу определяется с учетом медицинских противопоказаний и установленной степени ограничения профессиональной трудоспособности.

На какой срок устанавливают УПТ

Степень УПТ может быть установлена на шесть месяцев, один год, два года, пять лет либо без срока переосвидетельствования.

Срок зависит от состояния здоровья, реабилитационного прогноза, результатов лечения и возможности восстановления нарушенных функций.

— При переосвидетельствовании оцениваются динамика состояния здоровья, эффективность лечения и реабилитации, сохранение профессиональных ограничений и возможность восстановления трудоспособности. Поэтому ранее установленный процент не продлевается автоматически — каждый раз проводится экспертная оценка, — добавила эксперт.

Можно ли обжаловать решение МСЭ

Гражданин вправе получить разъяснение по решению МСЭ и обжаловать его в установленном законодательством порядке.

При определении УПТ учитывается не количество диагнозов, а последствия производственной травмы или профессионального заболевания и их влияние на профессиональную деятельность. Для объективной оценки необходимо предоставить полную медицинскую документацию и сведения о выполняемой работе.

В настоящее время система медико-социальной экспертизы совершенствуется, в том числе за счет цифровизации и развития заочного формата, что должно повысить объективность и доступность экспертных решений.

Ранее в Комитете государственной инспекции труда сообщили, что число тяжелых травм на производстве в Казахстане выросло на 16,4%.