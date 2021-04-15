Производственная практика: сколько будущих строителей в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин рассказал об организации производственной практики для будущих строителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время подготовка кадров в строительной отрасли осуществляется по 19 специальностям в 51 организации технического и профессионального образования (далее – ТиПО), где обучается 25 480 человек, из них по госзаказу – 22 193 человека (87%)», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, увеличение объема производственного обучения и профессиональной практики уже предусмотрено в Государственном общеобязательном стандарте образования.

«При организации дуального обучения, организации ТиПО имеют право изменять до 80 % объем учебного времени, содержание производственного обучения и профессиональной практики. При этом 60% практики проходит на базе предприятия (организации). Также для обеспечения гибкости в подготовке кадров колледжам предоставлена академическая самостоятельность, то есть колледжи совместно с работодателями могут самостоятельно определять до 80% содержания образовательных программ и сокращать сроки обучения», - отметил Премьер.

«На сегодняшний день по специальностям строительной отрасли в рамках дуального обучения обучается 4 858 человек. Работа в данном направлении находится на постоянном контроле Правительства», - заключил А. Мамин.