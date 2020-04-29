Производителей яиц в РК поддержат субсидированием для удержания цен

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство сельского хозяйства РК на 2020 год сохранит субсидирование пищевых яиц, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МСХ РК.

В связи с кризисной ситуацией принято решение о поддержке производителей яиц.

«В Госпрограмме развития АПК предусмотрено исключение товарно-специфических субсидий на яйца с 2020 года. Норма об отмене была согласована с руководителями птицефабрик и отраслевой ассоциацией птицеводов еще в 2017 году, в момент принятия госпрограммы.

Однако в 2020 году на себестоимость производства пищевого яйца повлияла кризисная ситуация, вызванная распространением вируса COVID-19. В этих условиях Министерство сельского хозяйства Казахстана предложило поддержать производителей яиц и сохранить направление «Субсидирование производства пищевого яйца» с уменьшением норматива субсидирования с трех до 1,5 тенге на одну единицу продукции.

«На поддержку птицеводов и, соответственно, удешевление себестоимости яиц Правительство РК планирует направить более 5 млрд тенге», - говорится в распространенном релизе.

Кроме того, Правительство предоставило производителям яиц возможность получить льготное финансирование на пополнение оборотного капитала через программу «Экономика простых вещей». Это сделано для того, чтобы птицефабрики в трудный период смогли обеспечить себя кормами.

Помимо этого, сельхозтоваропроизводителям оказывается поддержка в виде субсидирования приобретения племенной птицы и транспортных расходов при экспорте продукции.

Напомним, яйца в Казахстане производит 31 птицефабрика. По прогнозам, за год они произведут 5,5 млрд яиц.

При этом отечественное производство обеспечивает более 100% внутренней потребности казахстанского рынка. Таким образом, птицефабрики имеют возможность продавать лишнее за границу.

В 2019 году птицефабриками республики было экспортировано 527 млн штук. За январь-февраль 2020 года объем экспорта составил 1 542 тонны (30,8 млн штук).