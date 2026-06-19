Производителей для проекта аэротакси выбрали в Казахстане

Нужно ли модернизировать систему управления воздушным пространством для внедрения службы аэротакси? На этот вопрос ответили в Министерстве транспорта РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Частная компания «Alatau Advance Air Group Ltd.» всесторонне изучает рынок на уровне систем управления, включающих городскую воздушную мобильность (Urban Air Mobility), в том числе аэротакси и беспилотные авиационные линии (ПАЖ), — сообщается в ответе Министерства транспорта на запрос агентства.

Вместе с тем, стало известно, какую модель выбрал Казахстан.

— По данным AAAG, был проведен международный тендер с участием ведущих компаний, производящих электрические самолеты вертикального взлета и посадки (electric Vertical Take-Off and Landing (eVTOL) aircraft), из США, Великобритании, Бразилии и Китая. В результате, для запуска проекта были выбраны два ведущих мировых производителя — AutoFlight (Китай) и Joby Aviation (США), — отмечается в информации Минтранспорта.

Ранее сообщалось, что служба аэротакси на начальном этапе будет запущена в городах Алатау и Алматы.



