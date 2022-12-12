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Производителей алюминия, меди и свинца обяжут поставлять сырье на внутренний рынок Казахстана

12 Декабря 2022, 12:35
Производителей алюминия, меди и свинца обяжут поставлять сырье на внутренний рынок Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству выработать законодательные механизмы воздействия на крупных производителей из-за недоступности сырья на внутреннем рынке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Доступного сырья, а это базовое условие развития, для казахстанской обрабатывающей промышленности недостаточно. Продолжают поступать жалобы казахстанских производителей на недоступность отечественного сырья. Принятые законодательные нормы до сих пор «пробуксовывают», - сказал Глава государства во время расширенного заседания Правительства.

По словам Касым-Жомарта Токаева, другие крупные производители под разными предлогами отказываются подписывать соглашения по поставкам на внутренний рынок. Основной объем продолжает уходить на экспорт - 87% алюминия, 98,8% меди, 77% свинца.

«Правительству следует выработать дополнительные законодательные механизмы воздействия на крупных производителей для полноценного обеспечения отечественных переработчиков доступным сырьем», - заключил Президент.


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