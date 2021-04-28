Производитель куриного мяса снизил цену на продукцию в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Рост цен на мясо кур в Туркестанской области стал причиной проведения в регионе антимонопольного анализа товарного рынка производства и реализации мяса кур территориальным департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как выяснилось, рост цен на бедра кур составил 9% с начала года. Учитывая значительный показатель роста, антимонопольный департамент направил уведомление о наличии в действиях ТОО «Инфрастрой ЛТД» признаков нарушения конкурентного законодательства, выразившееся в злоупотреблении доминирующим положением в части установления монопольно высоких цен на производимую продукцию.

В настоящее время ТОО «Инфрастрой ЛТД» исполнил уведомление, снизив цену реализации производимой продукции до прежней цены.