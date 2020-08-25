Производить сельхозтехнику для картофелеводов планируют в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Техникой, семенами, сбытом продукции намерены обеспечить местные власти аграриев самого картофелеводческого в Жамбылской области Жуалынского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, в феврале этого года, после назначение на должность акима Жамбылской области, Бердибек Сапарбаев во время посещения торговых предприятий Тараза удивился тому, что продаются овощи импортные, а также из других регионов Казахстана. Хотя южная Жамбылская область считается преимущественно аграрной, в частности, Жуалынский район - картофелеводческим. Затем в ходе встреч акима области с населением, предпринимателями, аграриями не раз поднимались задачи обеспечения населения региона продуктом первой необходимости – картофелем, вопросы развития картофелеводства и господдержки этой отрасли сельского хозяйства.

Аграрии Жуалынского района тогда обратили внимание главы региона на дефицит качественных семян картофеля, из-за чего падает урожайность и качество продукции, а также на проблемы с сельхозтехникой.

Отметим, что Жуалынский район в Жамбылской области всегда славился своим картофелем – экологически чистым и хранящимся долго. На плодороднейших полях этого района, в военсовхозе «Бурно-Октябрьский», некогда в огромных объемах выращивался картофель с отменным вкусом и высокой урожайностью. «Бурненскую картошку» отправляли по всему Союзу. Но в тяжелые экономические времена 90-х годов эта сельскохозяйственная культура оказалась в забвении, были утрачены семенной фонд, технология возделывания. Сегодня отрасль переживает второе рождение.

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, глава региона Бердибек Сапарбаев на днях вручил новую сельскохозяйственную технику жуалынским земледельцам.

«Первое на что нужно обратить внимание - это семена. Без качественных семян хороший урожай не собрать. Другой аспект - это техника. Без мощной и современной техники полноценно заниматься сельским хозяйством невозможно. Поэтому мы разработали ряд проектов, которые помогут нашим картофелеводам выйти на качественно новый уровень в ближайшее время», - отметил Бердибек Сапарбаев на встрече с земледельцами.

На сегодня в регионе числится 18,8 тысячи единиц сельскохозяйственной техники, в том числе 267 единиц техники для картофелеводства, большинство из которой устарело. По словам главы региона, необходимо как можно скорее наладить производство сельскохозяйственной техники в Жамбылской области. Для начала выпускать хотя бы самую простую технику.

Тем временем АО СПК «Тараз» начало сотрудничать с АО «АгромашХолдинг KZ», чтобы обеспечить жуалынских фермеров современной техникой. Накануне 13 крестьянских хозяйств подали заявку на приобретение 50 единиц техники в лизинг на пять лет под пять процентов на сумму 216 миллионов тенге. Причем в первый год крестьянским хозяйствам предоставляются каникулы. Приобретено 15 тракторов Lovol, бороны, плуги, картофелекопатели, культиваторы и другая техника отечественного и зарубежного производства.

«Работа над этим проектом началась месяц назад. Тогда многие фермеры сомневались в его эффективности и не хотели сотрудничать с нами. После того как проект заработал, к нам обратились еще 10 крестьянских хозяйств, которые также хотят приобрести технику в лизинг», - рассказал председатель АО СПК «Тараз» Олжас Каржауов.

Но совместная работа с АО «АгромашХолдинг KZ» этим не ограничивается. В соответствии с поручением акима области этой осенью в регионе будет запущена система Trade-in, хороша знакомая автолюбителям, когда старую сельскохозяйственную технику можно будет обменять на новую, доплатив определенную сумму. В 2020 году запланировано обменять 100 единиц техники, а в 2021 году - уже 400 - 500 единиц техники.

Не менее серьезный проект связан с семенами картофеля. В ближайшем будущем специально для жуалынских картофелеводов будет приобретено 600 тысяч тонн голландских семян первой репродукции. На это выделено 300 миллионов тенге. Сейчас в Жуалынском районе в основном используют семена 3 – 4-й репродукции. А голландские семена отличаются отменным качеством и высокой продуктивностью. Расплачиваться аграрии будут продукцией, выращенной на местных полях.

Кроме того, АО СПК «Тараз» будет помогать фермерам с реализацией выращенного картофеля.

Перед тем как запускать эти масштабные проекты, представители АО СПК «Тараз» на встречах консультировались у ведущих картофелеводов северных регионов Казахстана, обеспечивающих картофелем всю страну - фермерами Павлодарской, Костанайской, Акмолинской областей.

В пресс-службе акима Жамбылской области отметили, что в 2020 году в области картофелем засеяно 11,2 тысячи гектаров, 25 процентов из которых, или 2 560 гектаров, приходится на Жуалынский район. На сегодня в области с площади в четыре тысячи гектаров собрано 121,3 тысячи тонн картофеля. В целом же планируется собрать 270 тысяч тонн.