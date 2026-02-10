Произведения Мукагали Макатаева прозвучали на французском и нидерландском языках

Мероприятие прошло в формате открытого урока поэзии и объединило детей и взрослых, изучающих казахский язык и культуру в Бельгии. В программе прозвучали стихи и песни на слова поэта, исполненные на казахском, французском, английском и нидерландском языках, после чего состоялось обсуждение образов его произведений.

Так, президент фан-клуба Димаша Кудайбергенова в Бельгии Хейди Вервимп прочитала стих Мукагали Макатаева на нидерландском языке. В комментарии Kazinform она рассказала, что с интересом изучает творчество представителя казахской поэзии. В рамках изучения богатой казахской культуры бельгийка посчитала интересным перевести одно из произведений М.Макатаева на нидерландский язык.

В теплой и неформальной атмосфере участники обменялись мнениями о роли поэзии как средства культурного диалога и передачи ценностей между поколениями и культурами.

Мероприятие стало частью работы по продвижению казахского языка и литературы в Бельгии и показало, что поэтическое наследие Мукагали Макатаева находит отклик в многоязычной культурной среде.