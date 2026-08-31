Произведения китайских художников пополнили Культурный центр Казахстана в Пекине

В Культурном центре Казахстана в Пекине прошло культурно-художественное мероприятие с участием известных китайских художников и мастеров каллиграфии, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство культуры и информации.

По итогам встречи авторы передали Центру свои произведения в знак дружбы и развития культурного обмена между Казахстаном и Китаем.

Во встрече также приняли участие представители Посольства Республики Казахстан в КНР, творческого сообщества и деловых кругов Китая.

Фото: Министерство культуры и информации

Мероприятие организовано телеканалом Global Tourism Channel в рамках программы «Мировая каллиграфия и живопись» и было посвящено укреплению культурно-гуманитарных связей Китая со странами Центральной Азии.

Участников ознакомили с основными направлениями деятельности Культурного центра, реализуемыми культурными и просветительскими проектами, а также традиционным и современным искусством Казахстана.

В рамках программы китайские мастера представили произведения традиционной живописи и каллиграфии, отражающие богатство и самобытность китайской культуры.

Ранее в Культурном центре Казахстана в Пекине прошла фотовыставка «По следам веков: образы истории Казахстана», посвященная историческому и культурному наследию страны.