Произошла очень быстрая смена декорации - Президент о массовых беспорядках

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Что касается той трагедии, которую мы пережили, я понимаю, что интеллигенция, медийные персоны, видимо, находились в состоянии шока, поскольку произошла очень быстрая смена декорации. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в эксклюзивном интервью на телеканалах «Хабар» и «Хабар 24», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Действительно, роль интеллигенции, особенно в критические моменты истории особая. Что касается той трагедии, которую мы пережили, естественно я понимаю: интеллигенция, медийные персоны, видимо, находились в состоянии шока, поскольку произошла очень быстрая смена декорации. Вместо мирных демонстрантов пришли вначале хулиганы, а потом профессиональные бандиты. Эту смену декораций некоторые не уловили. А может быть, некоторые средства массовой информации специально это сделали, с тем, чтобы поставить все с ног на голову – дескать репрессивные действия были использованы, применены в отношении мирных демонстрантов», - пояснил Глава государства.

Президент отметил, что на самом деле мы, пережившие эту трагедию, знаем, что все было по-другому.

«Возможно, организаторы атаки на Казахстан специально предусмотрели и этот сценарий. То есть, быстрая смена декораций и люди не понимают, когда входили бандиты, жители Алматы, не разобравшись, с балконов приветствовали, были и такие моменты. Вот, молодцы, вышли на улицы, протестуют против власти. Ведь они не знали, что будет потом, что эти бандиты растерзают всю Алмату», - добавил Касым-Жомарт Токаев.