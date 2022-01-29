+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -12 °С
Алматы: -1 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Произошла очень быстрая смена декорации  - Президент о массовых беспорядках

29 Января 2022 23:12
Поделиться:
Произошла очень быстрая смена декорации  - Президент о массовых беспорядках

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Что касается той трагедии, которую мы пережили, я понимаю, что интеллигенция, медийные персоны, видимо, находились в состоянии шока, поскольку произошла очень быстрая смена декорации. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в эксклюзивном интервью на телеканалах «Хабар» и «Хабар 24», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
В Мажилисе  должно быть несколько сильных партий – Президент РК
Никакого переделывания законов, Конституции не будет - Касым-Жомарт Токаев о сроках своего президентства Не вмешиваюсь в деятельность Фонда «Қазақстан халқына» - Президент О реформе судебной системы рассказал Касым-Жомарт Токаев

«Действительно, роль интеллигенции, особенно в критические моменты истории особая. Что касается той трагедии, которую мы пережили, естественно я понимаю: интеллигенция, медийные персоны, видимо, находились в состоянии шока, поскольку произошла очень быстрая смена декорации. Вместо мирных демонстрантов пришли вначале хулиганы, а потом профессиональные бандиты. Эту смену декораций некоторые не уловили. А может быть, некоторые средства массовой информации специально это сделали, с тем, чтобы поставить все с ног на голову – дескать репрессивные действия были использованы, применены в отношении мирных демонстрантов», - пояснил Глава государства.

Президент отметил, что на самом деле мы, пережившие эту трагедию, знаем, что все было по-другому.

«Возможно, организаторы атаки на Казахстан специально предусмотрели и этот сценарий. То есть, быстрая смена декораций и люди не понимают, когда входили бандиты, жители Алматы, не разобравшись, с балконов приветствовали, были и такие моменты. Вот, молодцы, вышли на улицы, протестуют против власти. Ведь они не знали, что будет потом, что эти бандиты растерзают всю Алмату», - добавил Касым-Жомарт Токаев.


Подписывайтесь на наш канал:

#Президент Казахстана   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
Поделиться:

Автор:

Арайлым Мұрат

Новости по теме
В Мажилисе  должно быть несколько сильных партий – Президент РК
Никакого переделывания законов, Конституции не будет - Касым-Жомарт Токаев о сроках своего президентства
Не вмешиваюсь в деятельность Фонда «Қазақстан халқына» - Президент
О реформе судебной системы рассказал Касым-Жомарт Токаев
Популярное
1 Как лечить омикрон в домашних условиях
2 Азербайджанский политолог: Токаев дал понять, что не хочет ассоциироваться с партией в ее нынешнем виде
3 Эксклюзивное интервью Касым-Жомарта Токаева покажут в 20:00 на каналах «Хабар» и «Хабар24»
4 Высокое доверие в обществе Главе государства придаст партии Nur Otan новое дыхание – Зарема Шаукенова
5 Новый начальник полиции назначен в Костанайской области
6 Откуда взялась цифра «20 тысяч террористов», объяснил Глава государства
Читайте также
Глава государства поручил Ерлану Тургумбаеву разыскать вандалов, осквернивших кладбище в Уштобе
Президент РК сравнил узбекских и казахстанских олигархов
Как лечить омикрон в домашних условиях
Азербайджанский политолог: Токаев дал понять, что не хочет ассоциироваться с партией в ее нынешнем виде
Эксклюзивное интервью Касым-Жомарта Токаева покажут в 20:00 на каналах «Хабар» и «Хабар24»
Высокое доверие в обществе Главе государства придаст партии Nur Otan новое дыхание – Зарема Шаукенова
Новый начальник полиции назначен в Костанайской области
Откуда взялась цифра «20 тысяч террористов», объяснил Глава государства
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив