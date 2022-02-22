Произошедшая трансформация сознания общества указывает на единственно верный путь – построение нового Казахстана – Аскар Шакиров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – «Для практической реализации создания «Нового Казахстана» необходимо сформировать добротную законодательную базу в качестве основы проводимых масштабных реформ», - поделился с корреспондентом МИА «Казинформ» сенатор Аскар Шакиров.

- Аскар Оразалиевич, в начале января Президент РК Касым-Жомарт Токаев призвал всех вместе построить «Новый Казахстан». В чем, на Ваш взгляд, его суть?

- Очевидно то, что к построению нового Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич приступил с момента вступления в должность Главы государства, запустив системные и беспрецедентные ранее всесторонние реформы.

Так, в целях развития многопартийности и повышения конкурентоспособности политических партий, количественный ценз при их регистрации был снижен вдвое. Также был снижен с 7 % до 5 % порог их прохождения в Мажилис Парламента.

Не менее 30 % мест в нижней палате Парламента зарезервированы для женщин и молодёжи.

Аналогично в высшем законодательном органе страны предусмотрена регламентированная квота для лиц с инвалидностью. Недавно Президент назначил сенатором известного общественного деятеля, представляющего полумиллионное сообщество упомянутых наших сограждан. Хорошо зная Ляззат Калтаеву по совместной правозащитной работе, уверен в том, что она внесет эффективный вклад в законотворческий процесс.

Объявлена непримиримая борьба с коррупцией, начаты переформатирование правоохранительной системы и последовательное решение годами копившихся социальных проблем.

Это лишь часть инициированных Главой государства реформ, которые на законодательном уровне закладывают основу для преобразования практически всех сфер жизнедеятельности.

Общество с энтузиазмом восприняло и поддержало все инициативы Президента.

Как Вы знаете, существенные коррективы в данный процесс внесли январские события, в ходе которых деструктивные силы превратили мирные митинги граждан в побоище и массовые беспорядки. По сути это была попытка повернуть вспять наметившийся курс на реальные изменения в стране.

Разумеется, вышеуказанное обстоятельство потребовало существенного переосмысления в сторону проведения незамедлительных и более радикальных перемен в стране.

- Какими должны быть основные направления и задачи создания «Нового Казахстана»?

- В своих программных выступлениях в Мажилисе, на встрече с деловыми кругами, в ходе ряда обширных интервью средствам массовой информации, а также на международных площадках Касым-Жомарт Кемелевич чётко обозначил контуры построения нового Казахстана.

Прежде всего необходимо преодоление социального неравенства, несправедливого распределения национального дохода, социально-экономических дисбалансов, с целью повышения благосостояния всех членов общества.

Данные меры, вкупе с реальным установлением верховенства закона, будут стимулировать формирование конкурентной и технологичной экономики без олигополии и произвола чиновников.

Я всецело поддерживаю Главу государства в продвижении в обществе, особенно в среде молодёжи, примата трудолюбия и знаний, без чего перед лицом современных вызовов и угроз невозможно выстоять ни одному государству в мире.

Одним из наиболее важных направлений, в контексте Вашего вопроса является, конечно, искоренение коррупции, которая может сводить практически на нет любые реформы.

Вопросов много, поэтому, не предвосхищая событий, могу лишь с уверенностью утверждать, что в мартовском Послании народу Казахстана будет представлен всесторонний алгоритм построения нового государства и общества.

- Что Вы считаете важным для практической реализации создания «Нового Казахстана»?

- Необходимо сформировать добротную законодательную базу в качестве основы проводимых масштабных реформ.

Мы, депутаты Парламента, соответственно, должны еще более активизировать свою деятельность по принятию качественных законов для скорейшей реализации этой задачи.

Важным направлением своей модернизационной повестки Глава государства определил принципиально новую кадровую политику, которая должна открыть дорогу талантливым, профессиональным людям, истинным патриотам своего народа и страны.

Я уже отметил привлечение на законодательном уровне более широких слоёв общества к управлению государством.

На очереди поэтапное укрепление институтов местного самоуправления.

- В обществе бытует мнение, что со старой властью невозможно создать «Новый Казахстан». Каково Ваше мнение по этому поводу?

- Я бы не стал устанавливать некий водораздел, используя подобные формулировки.

Вместе с тем, попытка дестабилизации в стране наглядно показала мотивы её инициаторов, которые усмотрели в осуществляемых в стране преобразованиях угрозу их личным интересам.

Безусловно, результаты расследования трагического января дадут исчерпывающие ответы на все имеющиеся вопросы.

Важно не допустить их повторения впредь, имея в виду народную пословицу: «Бір жеңілген күреске тоймайды».

Уверен, что произошедшая трансформация сознания общества указывает на единственно верный путь – построение нового Казахстана, в котором Президент призвал принять участие всех казахстанцев.