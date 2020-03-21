Проигнорировавших карантин пьяных нарушителей наказали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы двоих мужчин наказали за нарушение общественного порядка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В соцсетях появилось видео, где полицейские пытаются посадить в спецмашину двух мужчин, которые не подчиняются их требованиям. В кадре можно также заметить медиков, которые успокаивают присутствующих, а за кадром слышны крики.

В описании поста говорится, что в их доме был очаг заражения, а они проигнорировали карантин.

В полиции сообщили, что случай произошел 19 марта в Алмалинском районе города.

«Двое мужчин проявили агрессию, нарушили общественный порядок, выразив неуважение к обществу, при этом выражались нецензурно в состоянии алкогольного опьянения. В отношении них были приняты меры в соответствии административным законодательством», - сообщили в пресс-службе департамента полиции города.

Напомним, режим карантина введен в Нур-Султане и Алматы с 19 марта.