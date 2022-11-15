Проходившие по делу Хаменовой подсудимые получили от 4 до 7 лет лишения свободы

15 Ноября 2022, 15:38

15 Ноября 2022, 15:38

Проходившие по делу Хаменовой подсудимые получили от 4 до 7 лет лишения свободы

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - От 4 до 7 лет лишения свободы получили проходившие по делу Хаменовой подсудимые, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня судом №2 города Атырау рассмотрено уголовное дело в отношении бывшего руководителя областного управления культуры Акылбека Рыскалиева по обвинению в получении взятки лицом, занимающим ответственную государственную должность, и директора ТОО Умиртая Адамова по обвинению в даче взятки должностному лицу в значительном размере. Они проходили по уголовному делу вместе с экс-заместителем акима области Бакытгуль Хаменовой.

Прокурор просил назначить подсудимым Хаменовой и Рыскалиеву наказание в виде 7 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в государственных организациях, а подсудимому Адамову назначить 4 года лишения свободы.

«Подсудимому Рыскалиеву назначено 7 лет лишения свободы, подсудимому Адамову – 4 года лишения свободы. Все подсудимые пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе», - сообщили в пресс- службе городского суда.

Также внесено представление Президенту Республики Казахстан о лишении Бакытгуль Хаменовой ордена «Құрмет».

Как ранее сообщалось, экс-замакима Атырауской области Бакытгуль Хаменова получила 7 лет лишения свободы.