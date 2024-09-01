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    10:47, 01 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Проходчик погиб на Артемьевской шахте в ВКО

    шахта
    Фото: Kazinform

    Группа KAZ Minerals сообщила о несчастном случае на Артемьевской шахте в ВКО. Об этом передает агентство Kazinform.

    По информации компании, в ночь на 1 сентября в результате падения закола на Артемьевской шахте травмы, несовместимые с жизнью, получил проходчик подрядной организации.

    — Обстоятельства и причины происшествий выясняются, созданы специальные комиссии по расследованию. Председатель Совета директоров Группы KAZ Minerals Олег Новачук выехал в регион для личного участия в расследовании.

    Руководство и коллектив Группы KAZ Minerals приносят искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших. Компания окажет всеобъемлющую помощь семьям, — сообщили в компании.

    Как сообщалось, вчера четыре человека получили отравление неизвестным веществом и скончались на шахте ТОО «Востокцветмет».

    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Регионы Происшествия
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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