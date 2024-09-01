Проходчик погиб на Артемьевской шахте в ВКО

Группа KAZ Minerals сообщила о несчастном случае на Артемьевской шахте в ВКО. Об этом передает агентство Kazinform.

По информации компании, в ночь на 1 сентября в результате падения закола на Артемьевской шахте травмы, несовместимые с жизнью, получил проходчик подрядной организации.

— Обстоятельства и причины происшествий выясняются, созданы специальные комиссии по расследованию. Председатель Совета директоров Группы KAZ Minerals Олег Новачук выехал в регион для личного участия в расследовании. Руководство и коллектив Группы KAZ Minerals приносят искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших. Компания окажет всеобъемлющую помощь семьям, — сообщили в компании.

Как сообщалось, вчера четыре человека получили отравление неизвестным веществом и скончались на шахте ТОО «Востокцветмет».