1 Июля 2022 16:49

Прохладная погода сохранится в Казахстане в ближайшие три дня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прогноз погоды на ближайшие три дня, 2-4 июля, озвучили синоптики, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», на погоду большей части республики будет оказывать свое влияние южный циклон, который принесет дожди с грозами.

«2 июля на западе, 3 июля на северо-западе, 4 июля на юге, в центре республики ожидаются сильные дожди, а также град, шквал, усиление ветра. Практически на всей территории Казахстана сохранитсяпрохладная погода», - говорится в сообщении.



