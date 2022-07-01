17:40
1 Июля 2022 16:49
Прохладная погода сохранится в Казахстане в ближайшие три дня
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прогноз погоды на ближайшие три дня, 2-4 июля, озвучили синоптики, передает МИА «Казинформ».
По информации РГП «Казгидромет», на погоду большей части республики будет оказывать свое влияние южный циклон, который принесет дожди с грозами.
«2 июля на западе, 3 июля на северо-западе, 4 июля на юге, в центре республики ожидаются сильные дожди, а также град, шквал, усиление ветра. Практически на всей территории Казахстана сохранитсяпрохладная погода», - говорится в сообщении.
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