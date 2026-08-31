Прогулочный катер столкнулся со скалой в Актау, 2 человека погибли

В Актау в акватории Каспийского моря прогулочный катер столкнулся со скалой, в результате чего 2 человека погибли, передает корреспондент Kazinform.

По данным департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, трагическое происшествие произошло вечером 30 августа в районе микрорайона 5А. Сообщение о происшествии поступило в спасательную службу в 22:56.

На борту катера находились 7 человек. В ходе спасательных работ 5 человек были доставлены на берег и переданы медицинским работникам.

При этом, по предварительным данным, установлено, что еще 2 человека, находившиеся на катере, не были в спасательных жилетах. Во время поисково-спасательных работ спасатели извлекли из воды тела 2 человек на расстоянии около 500 метров от берега.

На месте происшествия были задействованы 35 сотрудников Департамента по чрезвычайным ситуациям области, 4 единицы техники и 4 плавательных средства. Кроме того, в работах участвовали 10 сотрудников полиции и 4 единицы техники, специалисты Центра медицины катастроф, а также 5 бригад скорой медицинской помощи. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины происшествия.

По данным пресс-службы Мангистауской областной многопрофильной больницы, в результате происшествия пострадали 5 мужчин, обратившихся за медицинской помощью.

— У четырех пациентов выявлены различные травмы нескольких частей тела, в настоящее время они проходят лечение в больнице. 3 пациента, 1988, 2002 и 1964 годов рождения, были госпитализированы в отделение общей реанимации. Их состояние тяжелое, они находятся под постоянным наблюдением врачей и получают соответствующее лечение. Состояние пациента 1985 года рождения стабильное. Он проходит лечение в травматологическом отделении. Еще одному пациенту, 1996 года рождения, после оказания необходимой медицинской помощи было рекомендовано амбулаторное лечение, и он был направлен для его прохождения, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что двух подростков унесло на надувном матрасе в Каспийское море.