Двух подростков унесло на надувном матрасе в Каспийское море

В Каракиянском районе Мангистауской области спасатели обнаружили двух подростков, которых на надувном матрасе унесло в Каспийское море примерно на один километр от берега, передает Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

Инцидент произошел в селе Курык, в районе «Ерсай». Сотрудники ОСО МЧС во время патрулирования побережья заметили подростков 2012 и 2013 годов рождения.

Спасатели оперативно направились к ним и доставили обоих на берег. Медицинская помощь подросткам не потребовалась.

В МЧС напомнили взрослым о необходимости постоянно контролировать детей во время нахождения у водоемов. Детям нельзя позволять заплывать далеко от берега, также важно заранее объяснять им правила безопасного поведения на воде.

Ранее Kazinform сообщал о том, как семеро отдыхающих оказались в ловушке на озере Жасыбай.