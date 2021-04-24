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    19:24, 23 Апрель 2021 | GMT +6

    Прогулку по Арбату запретили по выходным в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин подписал новое постановление о карантине, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно документу, при нахождении города в «красной зоне» запрещается передвигаться по Арбату.

    «Парки, скверы, пешеходные зоны, аллеи, бульвары, площади и другие места отдыха - запрещение передвижения пешеходов на проспекте Жибек Жолы от улицы Аблайхана до проспекта Назарбаева», - говорится в документе.

    Также ограничиваются работы объектов общепита и мелкорозничной торговли, находящихся на этой территории в субботние и воскресные дни:

    - запрет работы, за исключением летних площадок, услуг на вынос, доставку и объектов общественного питания - участников проекта «ASHYQ» с режимом работы с 7 до 22 часов;

    - в будние дни объектов общепита с режимом работы с 7 до 22 часов, с соблюдением дистанции 2 м. между столами при заполняемости не более 50% и не более 30 посадочных мест в зале и 50 мест на летних площадках, работе обслуживающего персонала в масках и перчатках;

    - в будние дни объектов мелко-розничной торговли с режимом работы с 7 до 22 часов, социальной дистанции не менее 2 м. и нанесением разметки на прилегающей территории для соблюдения социальной дистанции, с оказанием услуг в масках с обязательной обработкой рук кожными антисептиками.

    Постановление вступает в силу с 24 апреля 2021 года.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алматы
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