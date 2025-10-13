Прогрев авто за 5 минут: депутаты требуют определить четкие правила

По его словам, треть депутатов внесла поправки еще в январе, но Правительство уже девять месяцев не может представить согласованную позицию. Дмитрий Колода отметил, что вопрос общественного напряжения в какой-то мере был снят благодаря климатическим условиям, однако проблема остается нерешенной.

- Мы более чем уверены, что в новом отопительном сезоне проблема вновь появится. Еще в январе текущего года более трети депутатов Мажилиса инициировали поправки и предложили решение данной проблемы. Поправки направлены в Правительство. Однако уже девять месяцев Правительство не может представить согласованную позицию или предложить какое-либо решение, - заявил он, обращаясь во время правительственного часа к министру внутренних дел Ержану Саденову.

Ержан Саденов ответил, что вопрос носит сезонный характер.

- В прошлом году мы уже обсуждали его. Хотел бы отметить одну вещь: эти нормы появились не вчера. Мы провели большую работу с населением – вы это знаете. Нормы существуют, закон есть, и он должен исполняться. Но важно вести разъяснительную работу, и наши сотрудники совместно с работниками акиматов этим занимались. В прошлом году проводили разъяснения и в этом году будем продолжать, - сказал министр.

Саденов уточнил, что речь идет не обо всех случаях: если автомобиль стоит в паркинге недолго, это не нарушение.

- Например, если в паркинге автомобиль стоит полчаса – это не нарушение, и люди сами на это отреагируют. Поэтому на улице никто специально не собирается. Если автомобиль находится вдали от жилых домов, детских садов и других социальных объектов, мы будем проводить разъяснения. Но здесь нужно консолидированное решение всех государственных органов, - пояснил министр.

Напомним, в жилых районах, согласно законодательству, водителям, оставившим двигатели работающими более 5 минут, грозит штраф в размере 5 МРП (19 660 тенге). Представители Комитета административной полиции пояснили, что это не новшество, а требование, действующее уже 20 лет и прописанное в Правилах дорожного движения.

