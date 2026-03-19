Прогресс в борьбе с детской смертностью замедлился — ЮНИСЕФ

Организация Объединенных Наций заявила, что детская смертность в мире перестала снижаться. В 2024 году в мире умерли 4,9 млн детей младше 5 лет, в том числе 2,3 млн новорожденных, указывается в совместном докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

По данным обеих организаций, с 2000 года смертность детей до 5 лет сократилась больше чем вдвое, однако с 2015 года темпы снижения детской смертности замедлились на 60 с лишним процентов.

Самые высокие показатели детской смертности — в Африке к югу от Сахары

Самые высокие показатели детской смертности в 2024 году по-прежнему были зафиксированы в нескольких регионах мира. На страны Африки к югу от Сахары приходится 58% таких смертей, на Южную Азию — 25 процентов. Многие из этих смертей можно было бы предотвратить предоставлением качественной медицинской помощи.

Среди детей, скончавшихся в 2024 году, 100 000 стали жертвами тяжелого недоедания, отмечается в отчете. При этом реальные показатели «значительно выше», если учитывать и косвенные последствия недоедания, такие как его отрицательное влияние на иммунную систему, пишут авторы исследования.

Преждевременные роды, инфекции и недоедание

Основными причинами смертности среди новорожденных являются осложнения, связанные с преждевременными родами (36% случаев) и осложнения во время родов (21% случаев). После первого месяца жизни дети умирают от инфекционных заболеваний, в частности малярии, а также тяжелой формы диареи и пневмонии.

В числе «наиболее эффективных мер» в области глобального здравоохранения ВОЗ называет «проверенные и недорогие мероприятия», такие как вакцинация, борьба с голодом и оказание надлежащей акушерской помощи.

Необходимо улучшить доступ к медицинской помощи

Кроме того, по оценкам организаций, в 2024 году во всем мире умерли 2,1 млн детей, подростков и молодых взрослых в возрасте от 5 до 24 лет.

Авторы доклада призвали усилить меры против детской смертности, в частности, улучшить доступ к качественной медицинской помощи. Исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел в этой связи раскритиковала глобальные сокращения финансирования.

— Ни один ребенок не должен умирать от болезней, которые мы умеем предотвращать. Но мы видим тревожные признаки того, что прогресс в выживаемости детей замедляется — и это в момент, когда глобальные бюджеты продолжают сокращаться, — указала она.

