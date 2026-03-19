Прогресс в борьбе с детской смертностью замедлился — ЮНИСЕФ
По данным ВОЗ и ЮНИСЕФ, в 2024 году умерли 4,9 млн детей младше 5 лет, из них 2,3 млн новорожденных. Многие из этих смертей можно было бы предотвратить качественной медицинской помощью, но ее финансирование сокращается, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.
Организация Объединенных Наций заявила, что детская смертность в мире перестала снижаться. В 2024 году в мире умерли 4,9 млн детей младше 5 лет, в том числе 2,3 млн новорожденных, указывается в совместном докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).
По данным обеих организаций, с 2000 года смертность детей до 5 лет сократилась больше чем вдвое, однако с 2015 года темпы снижения детской смертности замедлились на 60 с лишним процентов.
Самые высокие показатели детской смертности — в Африке к югу от Сахары
Самые высокие показатели детской смертности в 2024 году по-прежнему были зафиксированы в нескольких регионах мира. На страны Африки к югу от Сахары приходится 58% таких смертей, на Южную Азию — 25 процентов. Многие из этих смертей можно было бы предотвратить предоставлением качественной медицинской помощи.
Среди детей, скончавшихся в 2024 году, 100 000 стали жертвами тяжелого недоедания, отмечается в отчете. При этом реальные показатели «значительно выше», если учитывать и косвенные последствия недоедания, такие как его отрицательное влияние на иммунную систему, пишут авторы исследования.
Преждевременные роды, инфекции и недоедание
Основными причинами смертности среди новорожденных являются осложнения, связанные с преждевременными родами (36% случаев) и осложнения во время родов (21% случаев). После первого месяца жизни дети умирают от инфекционных заболеваний, в частности малярии, а также тяжелой формы диареи и пневмонии.
В числе «наиболее эффективных мер» в области глобального здравоохранения ВОЗ называет «проверенные и недорогие мероприятия», такие как вакцинация, борьба с голодом и оказание надлежащей акушерской помощи.
Необходимо улучшить доступ к медицинской помощи
Кроме того, по оценкам организаций, в 2024 году во всем мире умерли 2,1 млн детей, подростков и молодых взрослых в возрасте от 5 до 24 лет.
Авторы доклада призвали усилить меры против детской смертности, в частности, улучшить доступ к качественной медицинской помощи. Исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел в этой связи раскритиковала глобальные сокращения финансирования.
— Ни один ребенок не должен умирать от болезней, которые мы умеем предотвращать. Но мы видим тревожные признаки того, что прогресс в выживаемости детей замедляется — и это в момент, когда глобальные бюджеты продолжают сокращаться, — указала она.
Как Минздрав РК добился снижения смертности среди матерей и детей, можно прочитать здесь.