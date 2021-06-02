Программы по поддержке сельского хозяйства реализуют в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - За годы Независимости было создано немало государственных программ для создания и поддержки субъектов предпринимательства, в том числе и для занятия сельским хозяйством. В одной из таких программ, а точнее в программе «Сыбаға», участвует акмолинский предприниматель, глава крестьянского хозяйства «Виктор» Вадим Витт, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областное управление внутренней политики.

Крестьянское хозяйство действует почти 20 лет, занимается производством и реализацией зерновых культур, выращиванием кормовых культур для содержания животноводства и развитием племенного животноводства.

В 2019 году Вадим Викторович приобрел кредит по программе «Сыбаға» на приобретение племенного крупнорогатого скота породы «Симментал», в том же году завез первую партию в количестве 47 голов.

На днях было завезено еще 50 голов племенного крупнорогатого скота той же породы из Германии, за счет которых созданы дополнительные рабочие места на крестьянском хозяйстве.

«Доим коров, производим сыр, сметану, масло, творог, два вида брынзы. Реализуем также и цельное молоко, в основном в такие города как Атбасар, Кокшетау и Нур-Султан. В планах в этом году построить современную молочно-товарную ферму на 100 голов», - сообщил предприниматель.

Благодаря реализации проектов по поддержке малых и средних предприятий в животноводстве за годы суверенитета объем валовой продукции в сельском хозяйстве региона вырос в сотни раз.

К слову, сегодня Акмолинская область располагает наибольшим в республике потенциалом по откорму скота – может единовременно содержать более 36,5 тысяч голов крупнорогатого скота.