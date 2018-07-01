Программы «7-20-25» и «Нұрлы жер» дополняют друг друга - Ускенбаев
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Программы «7-20-25» и «Нұрлы жер», работая параллельно, создают новые возможности для граждан по улучшению жилищных условий. Об этом в интервью primeminister.kz сообщил вице-министр по инвестициям и развитию РК Каирбек Ускенбаев.
«Реализуемая с 2017 года Государственная программа «Нұрлы жер» и начатая с июля 2018 года ипотечная программа «7-20-25» не создают помех друг другу, а наоборот, работая параллельно, создают новые возможности для граждан по улучшению жилищных условий», - сказал К. Ускенбаев.
Он пояснил, что целью программы «7-20-25» является предоставление населению ипотеки под низкий процент на покупку жилья в новостройках.
Вместе с тем целью Государственной программы жилищного строительства «Нұрлы жер» является комплексное решение жилищных вопросов населения через реализацию 5 задач: строительство арендного жилья без выкупа, строительство кредитного жилья, развитие индивидуального жилищного строительства, стимулирование строительства жилья частными застройщиками, строительство жилья с привлечением субъектов квазигоссектора.
В связи с внедрением «7-20-25» из жилищной программы «Нұрлы жер» исключено направление по субсидированию ипотеки граждан с сохранением обязательств по выплате субсидий по заключенным договорам.
Для активного участия частных застройщиков в программе акиматам предоставляется право приобретения построенных объектов.
Предусмотрена реализация кредитного жилья как вкладчикам Жилстройсбербанка, так и клиентам банков второго уровня (БВУ).
Предусмотрены нормы для государственных и негосударственных предприятий, которые смогут выдавать работникам жилищные ссуды, в том числе в качестве первоначального взноса.
Одним из основных отличительных особенностей программ являются вопросы финансирования мероприятий.
Если в программе «Нұрлы жер» предусматривается участие всех источников финансирования, как бюджетных, так и привлечение частных инвестиций и средств населения, то в рамках ипотечной программы «7-20-25» созданная ипотечная компания «Баспана» занимается размещением средств в банках второго уровня (за счет выкупа прав требований БВУ).
В обеих программах предоставляются возможности для всех платежеспособных граждан, нуждающихся в жилье и не имеющих в собственности жилья, подытожил К. Ускенбаев.
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