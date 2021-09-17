Программу залужения малопродуктивных земель разработают в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области разработают программу залужения малопродуктивных земель. Об этом сообщил глава региона Абылкаир Скаков во время встречи с крестьянами Железинского района, передает МИА «Казинформ».

«В целом, что касается пастбищ, могу сказать, что в регионе планируется разработать программу залужения. Необходимо выращивать многолетние травы в тех местах, где они не растут. Мы выберем несколько населенных пунктов для реализации пилотного проекта. Тогда кормов будет хватать и сельхозтоваропроизводителям, и личным подсобным хозяйствам», - сказал аким Павлодарской области Абылкаир Скаков.

Кормозаготовители рассказали акиму о трудностях водоснабжения угодий. По словам крестьян, в районе проблематично найти подводный источник. Абылкаир Скаков поручил акиму Железинского района совместно с профильными экспертами изучить вопрос и разработать план действий.

«Крестьяне не должны оставаться с этой проблемой один на один, - подчеркнул аким Павлодарской области. - Для этого есть геологи и специализированные организации, которые могут дать расчеты по балансу воды».

Местные зерновики оптимистичны по поводу будущего урожая. К примеру, в Новомирском сельском округе получают не менее 18 центнеров с гектара, против максимум 10,5 центнера с гектара в предыдущие два года. По словам руководителя крестьянского хозяйства Георгия Черепанова, позитивную роль сыграла кооперация: его КХ сотрудничает с тремя другими хозяйствами.

«В этом году урожай однозначно лучше, чем в предыдущие годы», - сказали крестьяне.

Абылкаир Скаков встретился и с картофелеводами. С гектара орошаемых земель здесь получают до 450 центнеров картофеля. Для его хранения в этом году в одном из ТОО построили новое овощехранилище на 3 тысячи тонн, доведя мощности своих складов до 11 тысяч тонн.

«Благодаря помощи со стороны государства у нас есть перспективы для развития. В следующем году мы планируем возвести еще одно овощехранилище», - поделился руководитель предприятия Тимур Кабдулов.

Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков в Железинском районе также встретился с предпринимателями, школьниками и сельчанами, получившими доступ к централизованному водоснабжению. Жители Церковного рассказали главе региона о преображении села благодаря реализации программы «Ауыл – Ел бесiгi» в нем.