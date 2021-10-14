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    18:03, 13 Октябрь 2021 | GMT +6

    Программу следует выполнить без арифметической показухи – Президент РК о посадке 2 млрд деревьев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Программа по посадке 2 млрд деревьев по Казахстану становится проектом национального масштаба с большим международным резонансом. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе международной конференции «Пути достижения целей Парижского соглашения и углеродной нейтральности Казахстана», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Важную роль в поглощении углекислого газа играет активное лесоразведение. Казахстан относится к малолесным государствам. Площадь лесного фонда составляет 30 миллионов гектар или 11% территории. В этом году стартовала масштабная программа по озеленению страны. До 2025 года будет высажено 2 миллиарда деревьев. Эта инициатива становится проектом по-настоящему национального масштаба с большим международным резонансом. Задача высшей степени актуальная, поэтому ее следует выполнить без арифметической показухи и очковтирательства тем более», - заявил Касым-Жомарт Токаев в ходе международной конференции «Пути достижения целей Парижского соглашения и углеродной нейтральности Казахстана», проходящей в Нур-Султане.

    «Мы также приняли программу по увеличению высадки саксаула на осушенном дне Аральского моря, планируем охватить 1,5 миллиона гектара к 2025 году. Сотрудничаем в этом плане с нашими узбекскими друзьями», - добавил Глава государства.

    Напомним, сегодня в Нур-Султане начала свою работу международная конференция «Пути достижения целей Парижского соглашения и углеродной нейтральности Казахстана». В мероприятии принимают участие Президент Касым-Жомарт Токаев, министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев, также высокопоставленные лица ООН, международные эксперты, представители деловых кругов и гражданского общества.


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