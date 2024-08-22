Программу реновации Алматы планируют принять осенью

Программу реновации Алматы планируется принять до конца сентября. Об этом сообщил аким мегаполиса Ерболат Досаев на встрече с населением Медеуского района, отвечая на просьбу жительницы ветхого жилья Марии Турсынбаевой о сносе шестиквартирного дома 1937 года постройки, расположенного на пересечении улиц Толе би и Абдуллиных, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Что касается реновации Медеуского района, то этот вопрос актуален и в других районах — Турксибском, Жетысуском. Проблема была в том, что не было закреплено законодательно. В июле Глава государства поддержал и подписал изменения в закон и появилось понятие «реновация», по которому мы сейчас можем работать. Сейчас соответствующая программа реновации города Алматы готовится на среднесрочной перспективе, мы завершаем обсуждения и до конца сентября постараемся принять, в рамках нее у нас появятся инструменты для работы, — ответил Ерболат Досаев.

Аким добавил, что ветхое жилье и дома, подлежащие сносу, делятся на три категории: инвестиционно привлекательные, где инвесторы готовы вложить свои средства; инвестиционно непривлекательные, которыми будет заниматься акимат города; третье, когда дома выкупаются для развития инфраструктуры.

— Переселенческий фонд сформирован, однако условием является 100% согласие жителей на переезд, — подчеркнул глава города.

Аким Медеуского района Еркебулан Оразалин отметил, что с жителями этого дома была проведена встреча.

— Половина дома находится на красной линии, то есть для инвесторов интереса не представляет. Предприятие капитального строительства предложило квартиры из жилого фонда, однако соседи отказались, — сказал аким района.

В качестве временных мер жительница района попросила отремонтировать дом. Глава города поручил акиму района рассмотреть возможность провести внешний ремонт дома по программе «Бюджет народного участия».

Ранее сообщалось, что жителей 54 ветхих домов в Алматы обеспечат новым жильем до конца года.