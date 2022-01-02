Программу реновации жилищного фонда на 2022-2025 годы разработали в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Программа реновации в Костанае принимается с 2022 года до 2025-й и позволит не допустить массового появления аварийного жилищного фонда в областном центре. План предусматривает комплексную реконструкцию «старых» кварталов городов путем сноса аварийного и ветхого жилья и переселения из него людей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Alau.kz.

Но сейчас документ еще официально не утвержден, и точно не известны районы города, которые попадут под реновацию.

«Будет проводиться обновление ветхих старых домов в городе, проблема не существенная, но, тем не менее, требует внимания. После принятия проекта нормативного акта планируется начать с района КЖБИ. Это улица Мирошниченко, Кочубея, старого КЖБИ — больше 60 эксплуатации», — говорит главный специалист отдела ЖКХ акимата Костаная Данияр Аменов.

Очередность объектов, подлежащих реновации, отмечают в акимате, будет определяться с учетом износа строительных конструкций многоквартирных жилых домов, их соответствия эксплуатационным требованиям, а также мнения собственников помещений и заключения экспертной организации.