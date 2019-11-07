+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 0 °С
USD 388.86 EUR 431.28
RUB 6.10 CNY 55.56
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Программу развития сельхозкооперации с Россией предложил разработать Президент РК

7 Ноября 2019 20:35
Поделиться:
Программу развития сельхозкооперации с Россией предложил разработать Президент РК

ОМСК. КАЗИНФОРМ – На пленарном заседании XVI Форума межрегионального сотрудничества в Омске Президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил разработать Программу развития сельскохозяйственной кооперации на трехлетний период, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Касым-Жомарт Токаев: Форум межрегионального сотрудничества стал полноценным механизмом взаимодействия РК и РФ
Открыть филиал НИШ в приграничном регионе России предложил Президент РК Президент РК: СЭЗ в Северном Казахстане даст импульс развитию кооперационных связей Концепцию Программы приграничного сотрудничества подпишут РК и РФ

Глава государства подчеркнул, что Россия и Казахстан входят в десяткукрупнейших экспортеров пшеницы и часто конкурируют друг с другом, порой контрпродуктивно для производителей. Нужна координация в этом направлении.

«Министерства сельского хозяйства должны активнее взаимодействовать друг с другом в части определения совместных прогнозных балансов по основным культурам. Не секрет, что сельское хозяйство – один из наиболее чувствительных секторов любой экономики. Особое внимание контролирующих органов к этой сфере понятно и оправдано. Но оно не должно быть избыточным», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

И добавил, что для предотвращения административных барьеров, обеспечения оперативности в решении возникающих вопросов необходим полноценный, повседневный контакт между соответствующими министерствами и ведомствами.

«Предлагается разработать действенные алгоритмы оперативного взаимодействия соответствующих ведомств по возникающим ситуациям в сферах ветеринарии, фитосанитарии, контроля подкарантинной продукции», - сказал Глава государства.

Еще одно перспективное направление сотрудничества - совместная глубокая переработка сельхозсырья для экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Президент Казахстана, Россия, Сельское хозяйство,
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив