Программу развития сельхозкооперации с Россией предложил разработать Президент РК

ОМСК. КАЗИНФОРМ – На пленарном заседании XVI Форума межрегионального сотрудничества в Омске Президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил разработать Программу развития сельскохозяйственной кооперации на трехлетний период, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава государства подчеркнул, что Россия и Казахстан входят в десяткукрупнейших экспортеров пшеницы и часто конкурируют друг с другом, порой контрпродуктивно для производителей. Нужна координация в этом направлении.

«Министерства сельского хозяйства должны активнее взаимодействовать друг с другом в части определения совместных прогнозных балансов по основным культурам. Не секрет, что сельское хозяйство – один из наиболее чувствительных секторов любой экономики. Особое внимание контролирующих органов к этой сфере понятно и оправдано. Но оно не должно быть избыточным», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

И добавил, что для предотвращения административных барьеров, обеспечения оперативности в решении возникающих вопросов необходим полноценный, повседневный контакт между соответствующими министерствами и ведомствами.

«Предлагается разработать действенные алгоритмы оперативного взаимодействия соответствующих ведомств по возникающим ситуациям в сферах ветеринарии, фитосанитарии, контроля подкарантинной продукции», - сказал Глава государства.

Еще одно перспективное направление сотрудничества - совместная глубокая переработка сельхозсырья для экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью.