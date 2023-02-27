Программу повышения доходов населения расширят в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Программу повышения доходов населения планируют разделить на республиканский и региональный уровни, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Итоги исполнения и предложения по актуализации программы повышения доходов населения рассмотрены на совещании под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова.

Министр национальной экономики Алибек Куантыров доложил, что в результате реализации программы увеличены зарплаты более 1,1 млн работников бюджетной сферы, в частности, 74 тысяч врачей в среднем на 30%, 600 тысяч педагогов и учителей – на 25%, 173 тысяч представителей среднего медицинского персонала – на 20% и других категорий работников бюджетных организаций – на 20%. Приняты дополнительные меры по обеспечению занятости и сокращению разрыва в оплате труда среди работников.

На сегодняшний день проработаны меры для актуализации программы до 2029 года. Ее планируется разделить на республиканский и региональный уровни, что позволит максимально вовлечь местные исполнительные органы.

Одними из основных направлений в предстоящий период станут создание рабочих мест в реальном секторе экономики в рамках региональных карт занятости, повышение доходов сельского населения в рамках проекта «Ауыл Аманаты» и оказание различных мер господдержки малому и среднему бизнесу.

Планируется продолжить работу по повышению заработных плат из бюджета и оказанию гражданам проактивных мер социальной поддержки посредством новых цифровых сервисов.

Премьер-Министр отметил необходимость в двухдневный срок обеспечить утверждение региональных планов повышения доходов населения, а также в ускоренном порядке согласовать и внести актуализированную программу в форме Комплексного плана в Правительство.

С докладами на совещании также выступили министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, вице-министр сельского хозяйства Абулхаир Тамабек и аким Актюбинской области Ералы Тугжанов.