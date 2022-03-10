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    11:01, 10 Март 2022 | GMT +6

    Программу повышения доходов населения представили в Миннацэкономики

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство национальной экономики представило программу повышения доходов населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как напомнил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, в своем выступлении на заседании Мажилиса 11 января Глава государства отметил проблемы трудоустройства и низких доходов населения и поручил разработать программу повышения доходов населения.

    Во исполнение данного поручения Министерством национальной экономики совместно с государственными органами, Национальной палатой предпринимателей и экспертным сообществом проведен анализ фактической ситуации по уровню бедности и безработицы и разработан проект программы.

    «По результатам анализа выявлено, что, несмотря на постоянную положительную динамику, темпы роста реальных доходов населения за последние два года замедлились с 6,4% в 2019 году до 2,9% в 2021 году. Кроме того, в структуре доходов населения наблюдается падение доходов от трудовой деятельности и рост доходов от социальных трансфертов. Доля трудовых доходов населения за последние 10 лет снизилась на 10,8 процентных пункта. В свою очередь, доля социальных трансфертов, напротив, выросла на 10 процентных пункта», - сказал во время заседания Правительства Алибек Куантыров.

    С учетом проведенного анализа, в программе повышения доходов населения определены следующие приоритеты:

    1) рабочая молодежь;

    2) трудоустройство отдельных категорий социально-уязвимых слоев населения;

    3) достойная заработная плата бюджетным работникам;

    4) устранение дисбалансов в трудовых доходах;

    5) стимулирование развития эффективной занятости в сельском хозяйстве, обрабатывающей промышленности;

    6) стимулирование роста предпринимательских доходов;

    7) защита покупательной способности доходов.

    «Учитывая то, что повышение доходов населения является общей целью всей экономической политики Правительства, программа взаимоувязана с национальными проектами. Меры в рамках программы можно условно разделить на прямые и косвенные.

    Прямые меры направлены на повышение заработной платы для бюджетных работников и выравнивание в дисбалансах доходов.

    Косвенные меры направлены на расширение возможностей роста доходов за счет содействия при трудоустройстве, профессиональной подготовки (переподготовки), повышения производительности предприятий обрабатывающей промышленности и развития предпринимательства», - отметил министр.

    По словам министра, программа содержит 80 мер, разделенных по следующим основным направлениям: повышение трудовых доходов населения; повышение доходов населения путем развития масштабной занятости; защита покупательной способности.

    Как добавил Алихан Смаилов, особое значение в рамках программы придается защите покупательной способности доходов.

    «В данном направлении будут реализованы и такие мероприятия, как увеличение производства продовольственных товаров, не входящих в перечень СЗПТ; реализация мер по импортозамещению внутреннего рынка основными непродовольственными товарами; принятие индивидуальных планов банков по работе с проблемными займами населения», - отметил глава МНЭ РК.

    Реализация вышеуказанных мероприятий позволит обеспечить к 2025 году планомерное достижение следующих пяти целевых индикаторов:

    доля оплаты труда в ВВП – 34,5%;

    доля доходов от трудовой деятельности в общих доходах – 76,2%;

    доля населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума – 5,2%;

    уровень безработицы – 4,7%;

    создание рабочих мест в совокупности за весь период – для более 2 млн человек.



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