Программу по увеличению объёмов кормовых культур примут в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области разрабатывается программа по увеличению объёмов кормовых культур до 2023 года, которая будет предусматривать увеличение субсидий на посев кормовых культур и покупку сельскохозяйственной техники. Об этом говорили на семинаре по перспективам развития сельского хозяйства региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Семинар стал экспертной площадкой для обсуждения вопросов эффективного ведения и повышения продуктивности сельского хозяйства с использованием передовых технологий.

В соответствии с поручением Президента РК Касым-Жомарта Токаева, в Актюбинской области проводится работа по усилению мер поддержки сельского хозяйства и бизнеса.

В текущем году в Актюбинской области в целях поддержки сельхозтоваропроизводителей выделено 23,7 млрд. тенге субсидий, в том числе 13,3 млрд. тенге на развитие племенного животноводства, 7 млрд. тенге на заготовку кормов. Кроме того, с этого года для стимулирования обновления сельскохозяйственной техники объем субсидий на эти цели увеличен с 25% до 35% за счёт средств местного бюджета.

В результате с начала года результате поголовье КРС увеличилось на 9,9%, лошадей - 14%. Произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 270 млрд тенге.

«Сегодня перед нами стоит ряд задач по дальнейшему развитию сельскохозяйственной отрасли в соответствии с современными требованиями. В их числе задача по эффективной реализации мер государственной поддержки данной отрасли, что позволит обеспечить продовольственную безопасность, повышение объёмов производства и качества продукции, стабилизацию цен на сельскохозяйственную продукцию», - отметил аким области Ондасын Уразалин в ходе семинара.

Неблагоприятные погодные условия текущего года показали необходимость создания стабильной кормовой базы. В связи с этим в Актюбинской области разрабатывают программу по увеличению объёмов кормовых культур до 2023 года. Программа будет предусматривать увеличение субсидий на посев кормовых культур и покупку сельскохозяйственной техники, необходимой для заготовки кормов. Сами аграрии отмечают, что в этом году помощь от государства достигла небывалых ранее масштабов.

«От имени крестьянских хозяйств нашей области хочу выразить вам благодарность. На самом деле нам оказывается большая поддержка. Могу с уверенностью сказать, что такого нет ни в одном другом регионе страны. Вашу помощь аграриям мы считаем прямой заботой о народе» - отметил директор филиала Ассоциации фермеров Казахстана Берик Сариев.

Аким области заверил, что местные исполнительные органы будут и далее нацелены на всестороннюю поддержку развития сельского хозяйства региона.