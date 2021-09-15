РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:31, 15 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Программу по строительству 100 новых музыкальных и художественных школ предложили принять в Казахстане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты фракции Народной партии в Мажилисе предлагают принять комплексную программу по строительству и развитию 100 новых государственных детских музыкальных и художественных школ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Такое предложение озвучил мажилисмен Ерлан Смайлов на пленарном заседании палаты.

    «Правительству РК необходимо разработать и принять комплексную программу по строительству и развитию 100 новых государственных детских музыкальных и художественных школ, школ искусств во всех регионах страны до 2025 года. Приоритетами должны стать доступность и качество обучения для детей», - сказал Ерлан Смайлов, озвучивая запрос в адрес заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова.

    При этом, как отметил депутат, школы должны быть спроектированы и построены, а также укомплектованы согласно современным требованиям в части акустики, освещения, коммуникаций, планирования, инструментов, оборудования, безопасности и т.д.

    Кроме того, мажилсмен добавил, что необходимо вернуть статус государственным детским музыкальным и художественным школам, школам искусств, сопоставимый со статусом общеобразовательных школ (с соответствующим финансированием обучения детей и оплаты труда педагогов).

    Ранее отмечалась катастрофическая нехватка детских музыкальных школ и школ искусств в Казахстане.


    Теги:
    Парламент Образование Строительство Мажилис
    Сейчас читают
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    01:54, 02 Октябрь 2023
    Производство безалкогольных напитков выросло в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!