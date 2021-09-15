Программу по строительству 100 новых музыкальных и художественных школ предложили принять в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты фракции Народной партии в Мажилисе предлагают принять комплексную программу по строительству и развитию 100 новых государственных детских музыкальных и художественных школ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Такое предложение озвучил мажилисмен Ерлан Смайлов на пленарном заседании палаты.

«Правительству РК необходимо разработать и принять комплексную программу по строительству и развитию 100 новых государственных детских музыкальных и художественных школ, школ искусств во всех регионах страны до 2025 года. Приоритетами должны стать доступность и качество обучения для детей», - сказал Ерлан Смайлов, озвучивая запрос в адрес заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова.

При этом, как отметил депутат, школы должны быть спроектированы и построены, а также укомплектованы согласно современным требованиям в части акустики, освещения, коммуникаций, планирования, инструментов, оборудования, безопасности и т.д.

Кроме того, мажилсмен добавил, что необходимо вернуть статус государственным детским музыкальным и художественным школам, школам искусств, сопоставимый со статусом общеобразовательных школ (с соответствующим финансированием обучения детей и оплаты труда педагогов).

Ранее отмечалась катастрофическая нехватка детских музыкальных школ и школ искусств в Казахстане.