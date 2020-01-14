Программу по обеспечению жильем полицейских запустят в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В департаменте полиции Карагандинской области подвели итоги работы за 2019-й и обсудили задачи на предстоящий год. В заседании участвовали аким области Женис Касымбек, прокурор области Марат Сексембаев, начальник ДП Ерлан Файзуллин, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Аким области отметил важность работы полицейских. Главными задачами он назвал справедливую и эффективную защиту жителей, предупреждение и профилактику правонарушений. Местная власть, в свою очередь, поможет полицейским с материально-технической базой и жильем для сотрудников.

«В ближайшее время планируется закупить 200 служебных автомобилей, в их числе легковые автомашины, автобусы и другую спецтехнику. Также совместно с Жилстройсбербанком начнем реализовать программу по обеспечению жильем сотрудников органов внутренних дел. Планируется, что до конца года уже вручим первые ключи», - сказал Женис Касымбек.

Он отметил, что в целом по области объем строительства жилья увеличится в полтора раза. В Караганде - в два раза. Будет построено 430 тысяч кв. метров жилья, часть из которых будет предназначена для сотрудников ДВД и ДЧС.





Начальник департамента полиции Ерлан Файзуллин, подводя итоги работы полиции, сообщил о том, что в регионе снижается уровень преступности. В 2019 году - на 25%. В целом эта тенденция наблюдается на протяжении последних пяти лет. По данным полиции, преступлений становится меньше, благодаря профилактике. И большую помощь в этом оказывает система видеонаблюдения в городах и селах. Всего в регионе установлено 4830 камер видеонаблюдения. Из них 1138 передают сигнал в Центр оперативного управления.

«Камеры установлены на перекрестках, местах массового скопления граждан и в общественных местах. В прошлом году с помощью камер видеонаблюдения были раскрыты 479 преступлений. Это больше, чем в 2018 году. Выявлено более 24 тысяч административных правонарушений, из них по линии дорожной безопасности – 16 тысяч», - отметил Ерлан Файзуллин.

Он также подчеркнул, что раскрывать уголовные преступления полицейским помогают и жители региона. Сейчас в области зарегистрированы 147 общественных формирований и 89 волонтерских движений. Почти три тысячи волонтеров участвуют в совместных рейдах с полицейскими. Помогают разыскивать без вести пропавших людей, участвуют в работе с неблагополучными семьями, охранять общественный порядок.





Как отметил Ерлан Файзуллин, в дальнейшем полиция будет последовательно добиваться снижения уровня преступности. А в своей повседневной работе - ориентироваться на самые жесткие стандарты и требования. Главная задача – быстро и качественно оказывать госуслуги гражданам. Внедряется концепция сервисного подхода к обеспечению общественной безопасности. Реализован проект «приемная для граждан», открыто 5 фронт-офисов из 10 запланированных.

«Жители и гости нашей области должны быть уверены, что обращаясь к сотрудникам полиции, встретят понимание, человеческое отношение, а их права и свободы будут надежно защищены», - сказал Ерлан Файзуллин.

Прокурор области Марат Сексембаев в своем докладе отметил, что в этом году особое внимание будет уделяться профилактике преступлений против половой неприкосновенности по отношению к несовершеннолетним, а также скотокрадства.

«В этой связи прокуратура будет активно работать совместно с полицией», - сказал Марат Сексембаев.



