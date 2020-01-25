Программу «Камкорлык» продолжили в Тюлькубасском районе Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Программа «Камкорлык», инициированная акимом Туркестанской области Умирзаком Шукеевым, продолжена в Тюлькубасском районе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций.

Благотворительную идею проведения поддержали и приняли активное участие представители интеллигенции во главе с председателем Гражданского альянса Туркестанской области Шарипбеком Жамалбековым. В состав группы вошли руководитель областного управления общественного развития Дамир Жунусов, представители акимата Тюлкубасского района, председатель областного филиала Союза журналистов РК Галымжан Елшибай и журналисты, а так же представители областных объединений деловых женщин и областного совета ветеранов. Волонтеры лично посетили ряд нуждающихся в помощи семьи сельских округов Састобе и Балыкты, привезли необходимые продукты питания.

Программа «Камкорлык» проводится в рамках выдаваемых государственных пособий и субсидий многодетным и нуждающимся гражданам. Областная делегация в ходе рабочей поездки выслушала проблемы и трудности каждой семьи.

Люди смогли получить не только продукты питания, но и другие предметы для быта. В список по оказанию помощи было включено, что необходимо в быту. К примеру, жительница села Балыкты многодетная мать Айгерим Кылышбекова сейчас не работает по состоянию здоровья. Женщина уже подготовила все необходимые документы для получения пенсии по инвалидности. Восьмилетний сын Жубаныш страдает от головных болей, а супруг Тынысбек Туранов безработный, перебивается случайными заработками в селе, чтобы купить домой хотя бы продукты. Теперь для семьи назначен личный куратор, который поможет в приобретении необходимых лекарств для сына и в медицинском лечении.

Елена Зейнолова, жительница села Састобе, является матерью пятерых детей и бабушкой одного внука. Женщина воспитывает детей одна, к тому же без собственного жилья. Семья снимает квартиру. Чтобы обеспечить детей всем необходимым, многодетная мать вынуждена работать за пределами своего населенного пункта. Почти все заработанное у нее уходит на дорогу. Благодаря программе «Камкорлык» теперь у женщины будет решен вопрос трудоустройства в самом селе или окажут содействие в открытии малого бизнеса.

В Тюлькубасском районе много молодых мам, которые стали обладателями «Алтын Алка». Супруга Даурбека Берикбаева также входит в число таких многодетных матерей. В 2019 году с помощью государственной адресной социальной помощи семья смогла подвести газ в свой дом и восстановить стены разрушенного дома. Благодаря хозяйственности супруга они купили корову на средства от государственных пособий. Не за горами весна. Семья планирует заняться производством молочной продукции. В ближайшие дни семья Берикбаевых будет обеспечена в рамках программы « Камкорлык» специальным оборудованием для своего дела.

Надо отметить, инициированная главой региона программа «Камкорлык» будет проводиться регулярно. А местные акиматы и волонтеры будут отслеживать ситуацию и оказывать необходимую помощь нуждающимся гражданам области.