Программу добровольного переселения расширят в Казахстане

Министерство труда и социальной защиты населения РК разработало проект приказа «Об утверждении Правил добровольного переселения лиц для повышения мобильности рабочей силы», передает корреспондент агентства Kazinform.

Проект подготовлен в рамках реализации закона от 7 июля 2026 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования социального законодательства».

Документ предусматривает совершенствование механизма предоставления материальной помощи участникам переселения, а также расширение круга участников программы. В частности, предлагается включить в нее востребованных специалистов и глав крестьянских хозяйств.

Кроме того, проектом планируется актуализировать используемую терминологию и устранить расхождения между действующими нормативными актами и новыми нормами законодательства.

По данным разработчиков, принятие приказа позволит установить единый порядок предоставления мер государственной поддержки и повысить эффективность привлечения трудовых ресурсов в регионы, испытывающие потребность в рабочей силе.

Ожидается, что новые правила будут применяться с момента вступления приказа в силу и будут иметь постоянный характер. При этом принятие проекта, согласно документу, не повлечет негативных социально-экономических последствий.

Публичное обсуждение продлится до 19 сентября текущего года.

Ранее в Казахстане обновили программу добровольного переселения в регионы с дефицитом кадров.