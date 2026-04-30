Программа по внедрению шахмат в школьное образование будет усилена в Казахстане

В Казахстане усилится работа по внедрению шахмат в национальную школьную систему. Соответствующая договоренность была достигнута между Министерством просвещения РК и Казахстанской федерацией шахмат. Об этом сообщил гроссмейстер, первый вице-президент КФШ Дармен Садвакасов, передает Kazinform.

Как отметил Д. Садвакасов, сегодня детям становится все труднее оторваться от телефонов из-за обилия игр, коротких видео и разнообразных соцсетей. Как следствие, у них нарушается концентрация внимания, появляются сложности с усвоением новой информации и завершением начатых дел.

— Поэтому сегодня школе важно не только давать знания, но и учить детей думать, анализировать и фокусироваться. И здесь шахматы — очень эффективный инструмент. Это не просто игра. Шахматы развивают логику, память, учат принимать решения и понимать последствия своих действий, — написал Д. Садвакасов на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что в 2023 году по поручению Главы государства был разработан и утвержден Комплексный план развития шахмат в Казахстане до 2027 года. Одним из ключевых направлений стало внедрение шахмат в школы.

— По плану к 2027 году программа должна была охватить 1 400 школ. Но уже сейчас мы превысили этот показатель. На фоне спроса со стороны учителей и родителей в программе уже участвуют более 1 500 школ. Большая часть из числа сельских школ, — отметил Д. Садвакасов.

По его словам, учитывая данный позитивный тренд, были проведены специальные переговоры с министром просвещения РК Ж. Сулейменовой о дальнейшем развитии программы. Главная цель — чтобы каждый желающий ребенок в Казахстане имел доступ к качественному шахматному образованию.

— Получили полную поддержку, что это направление нужно усиливать. Совместно с Казахстанской федерацией шахмат будет создана соответствующая рабочая группа при министерстве, (будет — прим.) оказано максимально содействие, — подчеркнул первый вице-президент КФШ.

Он также добавил, что для усиления программы готовится необходимая педагогическая база. Так, на сегодняшний день курсы повышения квалификации прошли уже более 3 500 педагогов, и с каждым годом желающих становится больше.

Наряду с этим была запущена программа подготовки дипломированных учителей по шахматам в пяти педагогических вузах республики. Сейчас в рамках нее обучаются более 200 студентов, а к 2028 году, по словам Д. Садвакасова, в Казахстане ожидается выпуск не менее 1000 специалистов с дипломами.