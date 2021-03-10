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    08:48, 10 Март 2021 | GMT +6

    Программа по комплексному развитию бывших райцентров стартует в ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Программа по комплексному развитию бывших райцентров стартует в текущем году в Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram акима ВКО Даниала Ахметова.

    «Уважаемые земляки! В этом году мы начнём реализацию комплексных планов по развитию 13 бывших районных центров Восточного Казахстана. На эти цели из всех источников финансирования, в том числе частных инвестиций, республиканского и областных бюджетов предусмотрено 64 миллиарда тенге.

    Главное, что хотелось бы отметить - все проекты в этих планах должны быть ранжированы по очередности. Я недавно был в селе Таврическое, выяснилось, что там проблема с отоплением школы и больницы, из четырёх котлов работают всего лишь два. Очевидно, что этот проект должен стать приоритетным в развитии села», - акцентировал глава региона.

    Он отметил, что каждый аким района и аким своего населенного пункта должны детально разобраться в ситуации, оценить целесообразность тех или иных проектов, первоочередность и значимость. Защитить свой комплексный план. И только после рассмотрения будут выделяться средства, потому что каждое вложение должно оправдать себя.

    «Вместе с тем скажу, что уже известно, что в текущем году в Серебрянске, в административном здании, принадлежавшем СЗНП, мы разместим Дом культуры, спортивные и социальные объекты. Только на развитие Серебрянска будет направлено 8 миллиардов тенге, в этом году - 2,9 миллиарда.

    В Шаре будет произведён ремонт школы и больницы, в Кайнаре - строительство дороги и ФОКа, ремонт кровли школы и спортивного зала - и это всего лишь малая часть предусмотренных к реализации проектов. Все бывшие райцентры получат качественную систему водоснабжения, будет развиваться жилищное строительство, социальная сфера, здравоохранение, массовый спорт и культура. Каждый проект от начальной стадии до реализации будет находится на моем личном контроле», - подчеркнул Даниал Ахметов.


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