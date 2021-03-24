Программа «Нұрлы жер» успешно реализуется в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - За четыре года реализации «Нұрлы жер» в Акмолинской области построено более 2 млн. квадратных метров жилья, квартирный вопрос решили более 17 тысяч семей. В прошлом году введено в эксплуатацию 574 тысячи кв.метров жилья, годовой план перевыполнен на 7,4%. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

По данным управления строительства, область по итогам 2020 года лидирует среди северных и центральных регионов республики по соотношению количества построенного жилья к общей численности населения — почти 600 тысяч квадратных метров на 737 тысяч жителей.

«В Акмолинской области программа жилищного строительства ведется по всем направлениям: строительство арендного жилья без выкупа, строительство кредитного жилья, развитие индивидуального жилищного строительства, стимулирование строительства жилья частными застройщиками, строительство жилья с привлечением субъектов квазигосударственного сектора. В рамках «Нұрлы жер» реализуются ипотечная программа «7-20-25», программы «Шаңырақ» и «Бақытты отбасы», - отметили в областном ведомстве.

Одним из наиболее популярных направлений, охватывающих несколько категорий населения, является строительство арендного жилья без права выкупа. Арендная недвижимость предназначена для многодетных семей, неполных семей, семей, воспитывающих детей-инвалидов, очередников акиматов и работающей молодежи.

В прошлом году по данному направлению было построено 12 многоквартирных жилых домов или 537 квартир, из которых 186 предоставлены многодетным семьям из городов Атбасара, Степногорска, Макинска, Есиля, Степняка, села Косшы Целиноградского района.

В 2021 году в области по всем направлениям программы будет построено свыше 600 тысяч квадратных метров жилья.