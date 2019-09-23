Программа «Нұрлы жер»: «Байтерек» озвучил промежуточные итоги 2019 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» проводит большую работу по реализации госпрограммы «Нұрлы жер», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НУХ «Байтерек».

За счет механизма выкупа облигаций акиматов сдаются кредитные квартиры по фиксированным ценам, казахстанцам выдаются льготные жилищные займы, а застройщики получают субсидирование для строительства жилых комплексов. Результаты достигнутые Холдингом, приведены в специальной инфографике.

Справочно:

АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» создан в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 22 мая 2013 года. Ключевой институт Правительства РК, соответствующий передовым стандартам корпоративного управления и обеспечивающий реализацию задач по устойчивому развитию экономики Казахстана путем ее диверсификации, поддержки инноваций, развития экспорта, увеличения производительности труда. В Холдинг входят: АО «Банк развития Казахстана», АО «Инвестиционный фонд Казахстана», АО «Жилстройсбербанк Казахстана», АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания», АО «ЭСК «KazakhExport», АО «ФРП «Даму», АО «QazTech Ventures», АО «Фонд гарантирования жилищного строительства», АО «Казына Капитал Менеджмент», АО «Байтерек девелопмент», ТОО «Kazakhstan Project Preparation Fund».