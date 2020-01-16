Программа индустриализации: какой эффект дает реализация проектов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Программа индустриализации начинает свою историю с 2010 года, когда говорилось о первой пятилетке программы до 2014 года. Не так давно завершилась вторая пятилетка программы. С 2015 по 2019 годы в Казахстане было введено свыше 500 новых индустриальных проектов с объемом инвестиций порядка 5 трлн тенге. С 2020 года реализуется третья пятилетка программы индустриализации. О том, какой значимый эффект дает стране госпрограмма, читайте в материале МИА «Казинформ».

Целью программы индустриализации является стимулирование диверсификации и повышения конкурентоспособности обрабатывающей промышленности. Можно отметить, что за последние десять лет реализации политики индустриализации (2010-2019 годы) в обрабатывающей промышленности наблюдаются значительные улучшения, несмотря на сложные внешнеэкономические условия. За годы проводимой индустриализации предприятия обрабатывающей промышленности произвели продукцию на общую сумму 69 трлн тенге, что в три раза больше чем за предыдущее десятилетие. Реальный прирост производства в обрабатывающей промышленности (142,3%) в 2 раза опередил темпы роста в горнодобывающей промышленности (121,4%). А наибольший рост показали химическая промышленность, производство строительных материалов и производство напитков.

Реальный рост инвестиций в основной капитал составил 212,7%, а совокупный объем инвестиций составил более 7 трлн тенге. Если в 2009 году инвестиции в основной капитал составляли около 380 млрд тенге в год, то в 2018 году - уже 1,2 трлн тенге. Прямые иностранные инвестиции в отрасль выросли на 87% и составили более 34 млрд долларов. Производительность труда в обрабатывающей промышленности увеличилась на 17%.

Несмотря на серьезные внешние шоки, программа индустриализации в период с 2009 по 2018 годы обеспечила сохранение роли обрабатывающей промышленности в ВВП на уровне 11-12%. Сектор стал одним из важных драйверов экономического роста за последние 10 лет.

Однако, значительного «скачка» в структуре ВВП не произошло, что связано с рядом объективных внешних и внутренних факторов: развитие минерального сектора и сектора услуг; замедление темпов роста стран – торговых партнеров: РФ, Китай, ЕС, Иран по различным причинам (мировые кризисы, санкции, торговые войны); падение цен на металлы, являющиеся пока основным товаром обрабатывающей промышленности; ослабление курса национальной валюты по отношению к доллару, вызвавшее удорожание оборудования.

За период с 2009 по 2018 годы в обрабатывающей промышленности наблюдаются значительные улучшения. Так, реальный рост обрабатывающей промышленности составил 42,3%. Объем производства в обрабатывающей промышленности вырос в 3,3 раза - с 3 до 10 трлн тенге. Наибольший рост был зафиксирован в металлургической промышленности, производстве продуктов питания и машиностроении.

Непосредственно на цели индустриализации за период с 2010 по 2019 годы выделено государственных средств в размере 1,4 трлн тенге, или порядка 10% от всех выделенных средств на различные государственные программы.

За этот период привлечено частных инвестиций на сумму 7,9 трлн тенге. Получен прирост налогов от обрабатывающей промышленности в размере 844 млрд тенге, а в сумме налоги от обрабатывающей промышленности превысили 8 трлн тенге.

В целом недофинансирование является одной из основных системных причин недостижения индикаторов программ индустриализации.

В рамках Карты индустриализации с 2010 по 2018 годы введено 1250 инвестиционных проектов, привлечено частных инвестиций на сумму 7,9 трлн тенге, на период строительства создано 128 тысяч рабочих мест, на период эксплуатации - 118 тысяч. Привлечено 22 инвестора из списка GLOBAL-2000/THK.

Индустриализация вопрос комплексный – это ответственность практически различных госорганов на центральном и местном уровнях. Программы индустриализации являются лишь одной из политик, ориентированной на стимулирование развития обрабатывающих производств. Однако на успешность индустриализации также прямо влияют:

- темп развития сельского хозяйства, от которого зависит сырьевое обеспечение ряда перерабатывающих секторов, сбережение населения для инвестирования в обработку;

- благоприятная макроэкономическая политика, определяющая экономические риски инвесторов (уверенность, издержки, конкуренция и т.д.);

- стимулирующая финансовая система и банковское кредитование, от которых зависит доступность капитала для индустриализации;

- эффективная инфраструктура и энергетическая политика, определяющие конкурентоспособность и издержки предприятий;

- интеграционная и внешняя политика, защищающая торговые интересы и осуществляющие продвижение казахстанских товаров за рубежом;

- образовательная, миграционная и трудовая политики, обеспечивающие необходимое качество человеческого капитала для перерабатывающих производств;

- местное самоуправление, от которого зависит качество и условия жизни специалистов, инженеров (в том числе иностранных) в регионах, где появляются новые предприятия;

- судебная система и защита прав предпринимателей и другие.

За десять лет реализации политики индустриализации экспорт обрабатывающей промышленности вырос в стоимостном выражении на 31,7% и составил 15 744,7 млн долларов и составил 21,4 млн тонн.

Стоит отметить, что экспорт продуктов питания вырос в 1,4 раза, продукции химической промышленности - в 2,9 раза, металлургии - в 1,2 раза, машин и оборудования - в 1,7 раза.

Однако с 2012 по 2016 годы наблюдался отрицательный тренд в динамике экспорта. Причиной этому стало снижение цен на нефть, что повлекло снижение экспорта нефтепереработки.

На замедление темпов роста экспорта также влияют транспортные издержки, которые согласно статистике межотраслевого баланса выросли к 2017 году в 2,3 раза.

Между тем, производительность труда в обрабатывающей промышленности увеличилась на 17%. Однако, это недостаточный темп роста. В целом, следует учитывать, что производительность труда это многофакторный показатель, который зависит с одной стороны, от внутренних факторов как применяемые технологии, управление трудовыми ресурсами, с другой стороны, от экономической конъюнктуры – цены на мировых рынках, падение спроса на целевых рынках и т.д. Другими словами, предприятие может применять передовые технологии, но ситуация на рынках может ограничивать производительность труда.

Теперь начинается третья пятилетка индустриализации (с 2020 по 2025 годы). В этой связи в Казахстане определен курс на развитие экспортоориентированной обрабатывающей промышленности с максимальным использованием потенциала частного сектора. Реализация третьей пятилетки индустриализации должна создать конкретную обрабатывающую промышленость и решить такие задачи – увеличь экспорт обработанной продукции, технологически усложнить выпускаемую продукцию, создать качественные рабочие места.