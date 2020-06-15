Программа «Енбек Балапан» стартовала в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Чингирлауском районе Западно-Казахстанской области дан старт новому направлению государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек», которую условно назвали «Еңбек Балапан», сообщает корреспондент МИА «Казинформ»

По информации руководителя Региональной палаты предпринимателей Бакдаулета Ибраимова, в целом на реализацию данной программы по ЗКО предусмотрено 625 млн тенге. Первыми участниками программы стали 13 семей из числа многодетных, малообеспеченых граждан, а также сельской молодежи. На торжественном мероприятии, которое прошло с участием районного руководства и директора Палаты предпринимателей ЗКО Б. Ибраимова, им были вручены сертификаты.

Кроме грантовых средств для развития своего бизнеса, чингирлаусцы получили морозильные камеры, сетку-рабицу и корма для птицы на месяц. Государство со своей стороны создало все условия в рамках проекта, теперь грантополучателям предстоит вырастить первую партию цыплят и полученный после продажи стартовый капитал вложить в дальнейшее развитие птицеводства.

«Палата предпринимателей ЗКО будет сопровождать проекты по программе «Еңбек Балапан» и поможет со сбытом. Так, в Чингирлауском районе уже есть договоренность с 12 предпринимателями, которые будут реализовывать продукцию через свои торговые точки. Рассматривается также возможность продажи мяса кур в социальные учреждения», – отметил Б. Ибраимов.

Как известно, программа «Еңбек Балапан» нацелена на повышение уровня жизни на селе и развитие птицеводства. Семьям выдают цыплят, через два месяца новоиспеченным предпринимателям нужно реализовать мясную продукцию и продолжить начатое дело.