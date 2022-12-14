Программа доступного жилья для молодежи стартовала в Актюбинской области

14 Декабря 2022, 19:25

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –Программа доступного жилья для молодых актюбинцев стартует в Актюбинской области. Об условиях подачи заявок и кредитования рассказали представители управления внутренней политики и филиала «Отбасы банка» на пресс-конференции в региональной службе коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам руководителя отдела управления внутренней политики области Елеусиза Нургалиева, с 15 по 30 декабря в молодежном ресурсном центре начнется прием заявок от молодых актюбинцев на участие в программе. Всего по программе выделено 600 млн тенге - 300 млн тенге из местного бюджета и 300 млн тенге из «Отбасы банка».

«С 15 по 30 декабря начнем прием заявок по программе «Актобе жастары» по адресу Айтеке би, 39. В программе могут участвовать молодые специалисты, проработавшие в Актюбинской области 1 год, в возрасте 18-35 лет. Сфера работы - образование, здравоохранение, культура, спорт, СМИ, коммунальные предприятия, волонтеры, противопожарная служба.

Сумма ипотечного кредита - до 15 млн тенге, с максимальным сроком 23 года под 5 процентов годовых, с первоначальным взносом 10 процентов. Кредитуется как вторичное, так и первичное жилье», - говорит Е.Нургалиев.

В программе могут участвовать как семейные пары, один из супругов в возрасте 18-35 лет, так и одинокие молодые актюбинцы. За первого ребенка будет начисляться 1,5 балла, по 1 баллу за следующего ребенка. Все члены семьи должны иметь постоянную регистрацию, у претендента не должно быть другого жилья.

В течение 14 дней комиссия будет вести подсчет баллов, актюбинцы с самыми высокими баллами будут направляться в «Отбасы банк» для подтверждения платежеспособности, после прохождения проверки претенденту предоставляется 1 месяц на поиск подходящего жилья.

По словам Е.Нургалиева, в Актобе в очереди на жилье состоят 15 тысяч представителей молодежи из социально-уязвимых категорий.