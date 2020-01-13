Программа «Бақытты отбасы» успешно реализуется в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области в рамках программы «Нұрлы жер» по направлению «Бақытты отбасы» от 33 граждан приняты заявки на сумму 295 290 000 тенге. 14 из них (134 510 000 тенге) обеспечены жильем, а заявки остальных 19 человек (160 780 000 тенге), в том числе 5 жителей города Туркестана, 3 - Кентау и 25 - районов области, находятся на рассмотрении, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

По словам начальника отдела шымкентского филиала Жилищного строительного сберегательного банка Нурлана Султанова, участникам программы ипотека выдается под 2% годовых. К примеру, если человек приобретает жилье за 10 млн тенге, то ежемесячный платеж на 20 лет составит 50 тыс. тенге.

В целом, по Казахстану было выдано 4 113 кредитов, из них 250 займов на общую сумму 3,2 млрд тенге приходятся на Шымкент и Туркестанскую область.

Программа была реализована в рамках исполнения поручения Президента страны по расширению доступности жилья для многодетных семей, семей с низким доходом и неполных семей.

Стоит отметить, что, в целом, на 2020 год для реализации программы «Бақытты отбасы» выделено 100 млрд тенге.